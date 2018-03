Cultura Llega a Valencia la versión teatral de Dirty Dancing, el gran clásico del cine de la década de los 80 El espectáculo se representará en el Palau de les Arts Reina Sofía desde el 26 de abril hasta el 20 de mayo

ABC

VALENCIA Actualizado: 21/03/2018 19:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un clásico del cine de los 80 llega a Valencia. Los actores protagonistas del espectáculo Dirty Dancing, Laura Enrech y Pablo Ceresuela, que interpretan a Baby Houseman y Johnny Castle, recrearon esta tarde en directo el famoso salto como primicia antes de la llegada del espectáculo a la ciudad. El acto de presentación que ha contado con la asistencia del coordinador de la gira del espectáculo, Carlos Alexandre, ha tenido lugar en la Sala Polivalente del Museu de les Ciències.

La versión teatral del gran clásico del cine de la década de los 80 se estrenará el próximo 26 de abril en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, para instalarse hasta el domingo 20 de mayo. En la presentación, los actores principales junto al coordinador de la gira explicaron a los medios asistentes las peculiaridades del show: un total de 24 artistas entre actores y músicos forman el reparto de Dirty Dancing, que ha dado el paso de la gran pantalla al mundo de los escenarios bajo la dirección de Federico Bellone y producida por LetsGo Company.

El escenario cuenta con 3 giratorios para mover los distintos sets de la escenografía que transportan al espectador a los diferentes lugares donde se desarrolla la obra, como el hotel Kellerman’s donde Baby se aloja con sus padres en unas aparentemente aburridas vacaciones, el hall, el comedor, los cuartos del personal, el jardín, las habitaciones de los huéspedes y el sótano donde el staff practica el "dirty dancing".

Versión teatral de Dirty Dancing -ABC

El vestuario de la obra nos traslada décadas atrás: decenas de pelucas y varios cientos de prendas muestran el estilo de la época. La obra llega por fin a los teatros llena de pasión y romance, con música que acelera el ritmo del corazón y bailes espectacularmente sensuales. En el espectáculo se puede disfrutar de la versión original de las fantásticas y memorables canciones de la película, entre las que destacan Hungry Eyes, ¡Hey! Baby, Do you Love Me? y la galardonada con el Oscar (I’ve Had) The Time of My Life.

La propia autora del filme, Eleanor Bergstein, ha sido la responsable de la adaptación teatral del musical. La película reinventó el género del baile con un nuevo estilo y una increíble historia que consiguió atrapar al espectador en su estreno en las salas de cine en 1987. La versión teatral, que ha batido también records por todo el mundo, logra transportar al escenario la nostalgia de la década de los 80 con todas las emociones que provocaron Jennifer Grey y Patrick Swayze en la pantalla grande.

Sinopsis

En el verano de 1963, la vida de la joven Frances “Baby” Houseman está a punto de cambiar. Estando de vacaciones junto con sus padres y su hermana mayor en el lujoso hotel Kellerman’s en las Catskill Mountains de Nueva York, Baby descubre accidentalmente una desenfrenada fiesta llena de música y baile en el área de empleados. Fascinada por los provocativos pasos de baile y los hipnóticos ritmos musicales, no podrá evitar lanzarse a este mundo, sobre todo tras conocer a Johnny Castle, el instructor de baile del hotel. Baby se convertirá en su compañera de baile tanto en el escenario como fuera de él: dos jóvenes espíritus que se unirán en lo que será el más desafiante verano de sus vidas.