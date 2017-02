FGV llanÃ§a la campanya Â«El MÃ²bil, quan toqueÂ» per evitar accidents amb el metro i el TRAM

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que dirigeix María José Salvador, ha llançat la campanya "El Mòbil, quan toque" per conscienciar sobre la necessitat de prestar atenció i evitar accidents en els passos a nivell i passos entre andanes de les línies de Metrovalencia i del TRAM d'Alacant.

La campanya està dirigida tant per als conductors com per a vianants, amb la finalitat de reduir la sinistralitat en estos punts de la xarxa. Entre les causes d'este tipus d'accidents, es fa especial èmfasi en els que vénen provocats per l'ús de dispositius mòbils i que solen tenir com a protagonistes els més joves.

Des 2015 fins a l'actualitat s'ha produït 13 atropellaments a vianants en les línies de FGV a València i Alacant. En cinc d'aquestes ocasions, s'ha observat que l'ús del telèfon mòbil, d'una o altra manera, ha provocat aquests accidents, amb el resultat tres ferits i dos morts.

Per a l'elaboració de la campanya, que desenvolupa cartelleria i un breu però aclaridor audiovisual, s'han seleccionat imatges reals, gravades en diferents passos i interseccions de València i Alacant, en què es recullen diferents imprudències comeses per vianants i conductors.

Segons ha explicat el director gerent de FGV, Ángel García de la Bandera, "la intenció de l'empresa amb aquesta campanya és alertar de la necessitat d'evitar estes imprudències que en la majoria de casos es poden evitar i fer una crida perquè entre tots aconseguim que no es produisquen aquest tipus d'accidents ".

S'ha iniciat el desplegament de cartells en estacions de Metrovalencia i Tram d'Alacant, així com el llançament del vídeo a través de les xarxes socials. FGV ha enviat este audiovisual a les universitats i ajuntaments valencians amb accés a les línies d'aquest transport públic, perquè col·laborin en la campanya de sensibilització amb l'objectiu de mitigar la sinistralitat deguda a les imprudències en l'ús de tecnologies d'informació i entreteniment.

Estudi i actuacions en els passos a nivell i entre andanes

Juntament amb aquesta campanya, el director gerent de FGV ha explicat que "l'empresa conclòs l'Estudi d'Avaluació de Riscos dels Passos a Nivell i entre Andanes de la xarxa de Metrovalencia i està ultimant el de la xarxa del TRAM d'Alacant per a determinar el estat en què es troben els diferents punts de pas d'aquestes explotacions ".

En concret, s'han analitzat 141 interseccions ferroviàries entre passos a nivell i passos entre andanes distribuïts en 33 municipis de València, i 22 passos a nivell amb semibarreres, 60 passos semafòrics i 124 passos de vianants a Alacant.