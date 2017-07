Kilian Cuerda: «Generar pulsos orgánicos como ha hecho Ábalos no mejora los resultados del PSPV»

-Cómo valora los posicionamientos de los distintos sectores y familias del PSPV en el proceso de primarias?

La mayoría del partido da prioridad a la agenda valenciana y tanto a los logros del gobierno de progreso de Ximo Puig como a su tarea como Secretario General para devolver al PSPV al gobierno de la Generalitat y de numerosos ayuntamientos.

Hay un posicionamiento mayoritario de sectores, cargos con proyección y militantes de base, en todo el territorio, en apoyo a Ximo Puig. Lo más destacado de esta cuestión es que esto se da independientemente de que hubieran apoyado en el proceso federal a Pedro Sánchez, a Susana Díaz o a Patxi López. Casos como el de Manolo Mata, Carles Arques, Bartolomé Nofuentes, Carmen Martínez y otros son muy significativos. Nosotros mismos como corriente apoyamos a Pedro Sánchez y ahora apoyamos a Ximo Puig.

Por otro lado, los entornos de Ábalos y ciertos sectores de parte de las plataformas que apoyaron a Pedro Sánchez desarrollan una acción centrada en la conquista de una parcela de poder orgánico con la vista y el criterio puesto en los nuevos equilibrios de poder de Ferraz.

-Se ha evidenciado una fractura en su corriente a cuenta de quién se arroga la oficialidad.

Cierto; entre noviembre y diciembre de 2014 una parte de compañeros/as valencianos de nuestra corriente se escindió -por escrito, además- de IS-PSOE. Desde entonces se han negado a reconocer los resultados de los procesos democráticos de asambleas de la corriente y a participar y a formar parte de la misma. Rechazan figurar como miembros adheridos. Lamentamos esta situación, pero esto no ha evitado que se reactivara Izquierda Socialista, que creciéramos y que tuviéramos un papel activo en la política de nuestro partido.

-¿Cómo gestiona estas rencillas?

Se ha intentado el diálogo y la reintegración, tanto por parte de la dirección federal de IS-PSOE como por parte nuestra -la nueva coordinación valenciana de la corriente-, pero la otra parte rechaza la interlocución y la participación. Más allá de esto, intentamos evitar polémicas y trabajar en positivo, ofreciendo un entorno de desarrollo político, participación y rendición de cuentas a quienes desean ser miembros de IS. Por ejemplo, desde que estamos al frente en País Valencià, por primera vez se presentan y exponen informes de gestión de nuestra actividad al control democrático de la asamblea de miembros de la corriente.

-¿Mantienen conversaciones con Puig para tratar de que les integren en la nueva Ejecutiva? ¿Confían en que lo haga?

El contacto con Puig y con su equipo es fluido y constructivo. En el momento actual lo fundamental a integrar son dinámicas de trabajo, propuestas y proyecto político, y en ese sentido no hay ningún problema. Desde el primer momento nos encontramos con una candidatura, con Ximo Puig, donde hay una actitud muy sana y receptiva al trabajo en conjunto y a sumar esfuerzos para construir la propuesta política que necesita nuestro partido. En función de esto, sí, confiamos en que de cara al Congreso se produzca esa integración para seguir desarrollando tareas políticas que conviertan las propuestas en realidades, aunque todo eso deberá hablarse a partir del día 16.

-¿Bicefalia sí o no?

Desde nuestra corriente hemos contemplado esta opción, e incluso en el pasado mes de octubre la defendimos para el PSPV. Pero esta herramienta organizativa debe servir, y así lo especificamos, de forma sana para reforzar al gobierno de izquierdas y para fortalecer al partido en su tarea política y electoral coordinada con ese gobierno.

Por lo tanto, depende. En un contexto de gobierno de coalición a tres, tras 20 años de mayorías del PP y a dos años de elecciones, si la bicefalia no se plantea negociada, pactada, coordinada y consensuada con el president socialista en activo, no puede servir para el fin positivo que hemos mencionado. No podemos dar prioridad a una opción de organización sobre los logros del gobierno de progreso y el compromiso con nuestros votantes.

Jorge Rodríguez ha dado una solución muy clara en la propuesta de cómo desarrollar con éxito los fines que persigue la bicefalia, con la reactivación y potenciación de figuras como la del portavoz, en coordinación con secretaría general y gobierno. Esto resuelve de forma constructiva la cuestión, a mi modo de ver.

-¿Qué le parece la posición de José Luis Ábalos?

José Luis Ábalos tiene una muy elevada responsabilidad actualmente en todo el partido, y creo que estará a la altura. En este sentido, generar pulsos orgánicos a nuestros presidentes socialistas en ejercicio -como Ximo Puig- no ayuda a la mejora de resultados políticos generales y electorales del PSOE a ningún nivel, tampoco en el estatal.

Personalmente opino que sería muy constructivo que valorara esta cuestión a la hora de continuar promoviendo con su sector en Valencia una iniciativa que no ayudará a mejorar su tarea como Secretario de Organización federal ni a los resultados positivos de la misma.

-¿Está el partido abandonado como critica la candidatura de Rafa García?

No, aunque esto no quiere decir que no existan problemas. Pero para resolverlos no creo que la solución sea derribar al secretario general que puso en marcha las primarias abiertas, los pactos de izquierdas y la vuelta del partido a la Generalitat. Incluso en momentos turbulentos como el período de la gestora federal, aquí se puso en marcha una conferencia con ponentes de alto nivel para recoger ideas y debates hacia el congreso del PSOE. Estos hitos no se producen con un partido “abandonado”.

Es cierto que hay que mejorar nuestra organización y funcionamiento. En este sentido, desde Izquierda Socialista creemos fundamental el desarrollo de medidas para la regeneración del partido, en las que la participación de la militancia sea fundamental; pero siempre de forma constructiva y sin generar inestabilidad institucional.

-¿Qué propuestas de regeneración y participación plantean?

Es fundamental reactivar la formación de la militancia. Sin esto, el protagonismo y poder de las bases y militancia se reduce a aplaudir a césares, y ese no es el modelo de partido que defendemos.

Necesitamos una militancia y bases empoderadas, y para ello es fundamental que se disponga de herramientas para ejercer la soberanía política, la participación, el protagonismo. Y estas herramientas las da la formación: en métodos de trabajo político, valores, cultura e historia de partido, proyección a la sociedad, o activismo.

Por otro lado, en la línea de las primarias abiertas a la ciudadanía, vemos líneas para construir un partido más abierto y participativo: la articulación de comunidades de votantes socialistas es fundamental para no perder la conexión con la sociedad a la que representamos y para ampliar las fronteras del partido.

En lo orgánico, los órganos de control y debate deberían ser más independientes de lo orgánico y lo institucional; la composición de la Ejecutiva debería responder a criterios de tareas políticas reales en función de objetivos de crecimiento, éxito electoral y desarrollo de acciones, implicando en estas tareas a cuanta militancia lo desee o sea posible. Muchas de estas propuestas están en sintonía con las líneas que está planteando Ximo Puig.

-En qué trabajan desde su corriente?

Desde que hace dos años y medio entramos un nuevo equipo de coordinación al frente de Izquierda Socialista en el PSPV-PSOE, hemos apostado por potenciar mucho nuestra actividad en torno a la formación política, tanto para los miembros de la corriente como para cualquier compañero o agrupación que lo deseara. Hemos realizado cursos de formación en historia y pensamiento socialista, en comunicación política, en implantación electoral y social del partido y en activismo.

También, por otro lado, hemos desarrollado una intensa tarea activista apoyando con equipos de voluntarios a agrupaciones en las diferentes campañas electorales que hemos encarado, en muchos casos, como aplicación práctica de cursos realizados previamente.

Además, hemos trabajado generando actividad e interlocución con colectivos sociales de izquierdas, colectivos de ciudadanos de origen migrante, antifascistas, vecinales, o de deporte base en los barrios: por ejemplo, me gustaría mencionar el apoyo que dimos al Sporting Benimaclet en la batalla por conseguir un campo de fútbol digno para el barrio, participando en la ocupación del terreno del campo y en las negociaciones para su cesión.