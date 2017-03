Un juzgado cita como investigada a la primera teniente de alcalde de Valencia

El juzgado de instrucción número 21 ha citado como investigada a la portavoz del PSPV y primera teniente de Valencia, Sandra Gómez, tras la querella por presuntas injurias interpuesta por la edil del PP Beatriz Simón cometidas en el marco del caso por supuesto blanqueo en el seno del PP local.

Según el auto al que ha tenido acceso EFE, el juez ha admitido a trámite la querella interpuesta por Simón por considerar que los hechos descritos "podrían ser constitutivos de delito" y ha citado a Gómez el próximo día 27 de abril a las 11.30 horas.

Además, entre las diligencias que pide practicar está librar exhorto al juzgado de instrucción número 18, que investiga la pieza del supuesto blanqueo del PP de València en el marco del caso Imelsa, para que certificar una investigación sobre la persona de Beatriz Simón.

En concreto, pide que "se sigue la investigación por haber propuesto hacer uso de la empresa de la que es titular para un presunto blanqueo de dinero a través de los proveedores de la misma" y que se remita testimonio de las mismas.

«No me van a amedrentar»

En declaraciones a ABC, Sandra Gómez ha señalado que «me parece increíble que se persiga políticamente a las personas que denunciamos la corrupción».

Al respecto, la dirigente socialista ha explicado que «ni me van a amedrentar ni me van a meter miedo para que deje de denunciarles frente a todos los casos que afectan al grupo municipal de Beatriz Simón y a ella misma. En una comisión de investigación como la de Taula tengo libertad de expresión para hacer las preguntas que yo quiera. Su querella no va a ningún sitio porque además jurídicamente no se sostiene. Es un gasto para ella de tiempo y de abogados».

La querella de Simón, con fecha 8 de febrero y a la que ha accedido EFE, se basa en la conversación entre Gómez y el asesor del PP Luis Salom en el seno de la comisión municipal de investigación sobre el supuesto blanqueo en el PP en la que le preguntaba si Simón como señalan algunos testimonios, le había propuesto la posibilidad de blanquear dinero a través de su empresa.

Salom en la conversación le pregunta por la página concreta del sumario en la que está esa información y Gómez le asegura que se lo dirá, pero según Simón utilizando un tono "chulesco", que "destila animadversión, más allá del ámbito político".

El texto de la denuncia asegura que "la querellada, a sabiendas de su falsedad por haber tenido acceso pleno a las actuaciones, afirmó públicamente que la querellante ofrecía su empresa para blanquear dinero, con el único fin de producir un mayor daño en la imagen" de Simón y de su actividad empresarial.

"La querellada mintió al afirmar que constaba en los autos semejante extremo", según la querella, que señala que sus palabras "no pueden estar amparadas en la libertad de expresión, ya que no estaba expresando una opinión o una valoración, sino que se aventuró a afirmar de manera rotunda y sin que cupiera lugar a dudas que un juez estaba investigando" si Simón había ofrecido su empresa para blanquear dinero.

La querella recoge que Gómez tuvo "distintas oportunidades" para "justificar su afirmación o incluso disculparse", y acudió a un acto de conciliación en el que alegó que sus palabras formaban parte de una pregunta y "no eran una afirmación categórica". También afirmó que la demanda había sido archivada" dando a entender "la justicia le había dado la razón" y que Simón "no había comparecido" cuando "estaba representada por un procurador".