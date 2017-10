Alicante Un jurado declara culpable de asesinato al hombre que reconoció haber matado a su tía «porque se lo pidió» La Fiscalía pide más de 20 años para el acusado, que alega que estranguló a la anciana de 88 años «mirándole a la cara, no desde atrás, como dice la fiscal»

Un jurado popular ha dictado hoy por unanimidad un veredicto de culpabilidad por un delito de asesinato para un hombre acusado de haber matado a su tía abuela, de 88 años, en Alicante el 5 de octubre del pasado año, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Además, el tribunal ciudadano le ha declarado culpable de un delito de hurto, pues se apropió de un televisor, algunas joyas y 300 euros en efectivo procedentes de la pensión de la víctima.

En la primera sesión del juicio, que se inició el pasado miércoles en la Audiencia de Alicante, el procesado, Félix R.S., de 41 años, reconoció el crimen, aunque alegó que había sido la propia anciana quien le había pedido que acabase con su vida por sus problemas de salud.

«Me dijo muchas veces que estaba harta, que no podía más y que quería morir. Era dependiente cien por cien. No salía prácticamente de casa, no podía levantarse de la cama, era diabética, tomaba diez pastillas cada día y se hacía continuamente sus necesidades encima», explicó entonces.

Los hechos ocurrieron el 5 de octubre del año pasado en el piso que el presunto asesino y su tía abuela, aquejada de diversas dolencias, compartían en la calle Pintor Aparicio de la ciudad alicantina.

Según su propia confesión, Félix R.S. estranguló a Isabel A.M. con el cable eléctrico de una lámpara mientras ella esperaba sentada en su mecedora a que le llevara el desayuno y cinco días más tarde se entregó en una comisaría de policía.

«La estrangulé por delante, mirándole a la cara, no desde atrás, como dice la fiscal», declaró ante el jurado como único matiz a la versión incriminatoria que esgrime el ministerio público.

Tras escuchar el veredicto de culpabilidad, la juez que ha dirigido el juicio deberá fijar en una sentencia el tiempo de condena para el acusado, que variará entre los 15 años que pide la defensa y los más de 20 que reclama la fiscalía.