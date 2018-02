Circuito de Fórmula 1 La juez no dicta medidas cautelares contra Camps tras su declaración El expresidente apela a Puig a aceptar su legado como él asumió «lo que hicieron Lerma y Zaplana sin vergüenza ni tapujos»

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha finalizado su declaración como investigado en una causa secreta sobre las obras de construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia, sin que la titular del juzgado de instrucción número 17 haya establecido para él medidas cautelares

Asismimo, Camps ha comentado a los medios que él asumió el legado de otros expresidentes "sin vergüenza ni tapujos" y que otros deberían hacer lo mismo.

Tras advertir a los periodistas de que no iba a realizar ningún comentario sobre el contenido de su declaración ante la jueza, Camps ha indicado que no se le ha citado de nuevo.

"He sido apercibido, yo y los letrados, de que no se puede decir absolutamente nada, no debo decir nada. Son diligencias secretas, creo en este tipo de cuestiones, debo ser el primero en asumirlas. Yo he pedido más de una vez que se respete el secreto", ha agregado.

Preguntado por si ha optado por declarar, pese al secreto que pesa sobre la causa, Camps ha respondido: "me conocen de hace años, no tengo ningún miedo a nada, saquen ustedes las conclusiones que corresponda".

Asimismo, ha señalado que "siempre he dicho que con la Fórmula 1 estuvo todo correcto, tengo absoluta tranquilidad, la conciencia de haber hecho algo extraordinario para Valencia, que hoy tiene millones de turistas que no habrían venido sin aquellos eventos, la ciudad no era tan conocida".

"Todo eso es riqueza para la Comunitat y para la ciudad, y quienes hoy gobiernan, aunque no lo puedan decir con la boca grande, han de ser conscientes de eso".

"Gracias a tantas cosas que se pusieron en marcha y que criticaron tanto, hoy Valencia es un referente turístico de primer nivel, y seria honorable, de altura política, el que reconocieran que lo que tenemos delante -en referencia al complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias- son referentes turísticos de primer nivel".

Ha afirmado que "recientemente el president -Ximo Puig- ha apostado por la -continuidad- de la Volvo Ocean Race o del Gran Premio de Motociclismo, que son proyectos que vienen de atrás. ¿Por qué no dice que son buenos para la Comunitat?. Yo asumí lo que hicieron Lerma y Zaplana sin vergüenza ni tapujos".

"Seguramente la altura política y humana también está en función de reconocer lo que otros han hecho antes que tú, y a lo mejor otros no están a la altura de las circunstancias para poder ostentar la más alta representación de la Generalitat", ha agregado Camps.

Preocupado por su reputación

Por otra parte, ha insistido en que ahora le preocupa su reputación: "que la gente que me conoce sepa que soy buena persona, que no he hecho nada fuera de la ley y que todo lo hice en beneficio de la Comunitat, que la política es una tarea noble".

"Creo que mi reputación está intacta entre quienes me conocen antes y después de ser president, porque tengo exactamente lo mismo, más la experiencia y el honor de haber ocupado el cargo".

Tras expresar su esperanza en que "pronto nos podamos reunir para hablar de otras cosas, si Dios quiere", el expresidente Camps ha admitido que sus creencias religiosas, su fe, "es una pieza importante en esta historia" porque le confiere "una fuerza especial para ver esto desde cierta distancia, con perspectiva, para darse cuenta de que uno es una persona más entre 7.000 millones".

Camps, que ha acudido al juzgado tras asistir a un pleno del Consell Jurídic Consultiu del que es miembro, ha estado declarando desde las 15.45 hasta las 18.15 horas, aproximadamente.

A la salida del juzgado, Camps ha declarado a los medios de comunicación que, por orden de la jueza instructora, no debía decir nada sobre el contenido de su declaración.

Previamente a Camps, en estas diligencias secretas también ha declarado este miércoles como investigado el ex secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez Barcaztegui.

Tras el expresidente Camps, también ha declarado como investigado el expresidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, exconseller de Infraestructuras y ex diputado nacional del PP, Mario Flores.