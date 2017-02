La jueza del contencioso festero de Alcoy pide ser apartada del caso por ser socia de la entidad

La jueza a la que le había sido encargado el recurso contencioso-administrativo presentado por un festero contra el Ayuntamiento de Alcoy para reclamar la documentación justificativa de los gastos en las celebraciones de los Moros y Cristianos, así como el fin de la discriminación femenina o la retirada de subvenciones municipales, María Begoña Calvet, ha solicitado que la aparten del caso por ser miembro de la Asociación San Jorge, la entidad organizadora.

En un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la magistrada argumenta que se da por esta circunstancia la denominada «causa de abstención» para «conocer el asunto» y solicita «quedar apartada» de la causa. También precisa que el contencioso se dirige a la impugnación de una resolución del ayuntamiento alcoyano por esta supuesta falta de transparencia, pero la Asociación San Jorge figura como «codemandada».

No obstante, aunque es socia de la entidad, no forma parte de su directiva. De hecho, no hay ninguna mujer en los órganos de decisión del Casal.

Esta denuncia del contencioso y el eco mediático que ha suscitado, por la presión social ejercida, ha motivado que desde la entidad festera se haya anunciado una propuesta para permitir a las mujeres participar en la Gloria, uno de los actos centrales, después de varios meses de incertidumbre y de haber dejado entrever que esa posibilidad estaba descartada.