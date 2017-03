Cuando hace casi dos décadas comencé a cubrir la presentación de resultados de Mercadona para ABC el fenómeno de internet todavía no había calado en España. Ni Juan Roig era trending topic, porque Twitter no existía, ni los periodistas desplazados en aquella época a Tavernes servíamos las crónicas en tiempo real para los soportes digitales. No se empleaban los portátiles, los móviles solo servían para realizar llamadas y los plumillas tirábamos de cuaderno.

Este jueves se cumplieron diecinueve años desde que Juan Roig ofreció su primera rueda de prensa para explicar las cuentas de su empresa. La sociedad española en general y los medios de comunicación en particular han experimentado desde entonces una revolución tecnológica que ha desencadenado en una suerte de batalla digital por copar el liderazgo en internet. Un segmento en el que Mercadona, líder indiscutible en tantas cosas, pierde dinero (treinta millones de euros al año).

Juan Roig calificó como una «mierda» la página web de su empresa y sus palabras se viralizaron sin entrar en mayores análisis. Así funcionan las reglas de la comunicación por internet: mensajes que fluyen rápido y resultan efectistas porque generan debate y donde lo llamativo prima sobre lo sustancial.

Más de 5,1 millones de familias españolas son clientes de Mercadona en sus 1.614 tiendas repartidas en las diecisiete comunidades autónomas. Muchos de estos hogares le están esperando en internet, donde la compañía que preside Juan Roig cuenta con 611.900 seguidores en las redes sociales (cerca de medio millón en Facebook y119.000 en Twitter). Además, la empresa suma 105.000 consultas en las redes sociales, acumula una media de 86.000 menciones al mes y registra 203.000 reproducciones en Youtube.

Unos datos que revelan que Mercadona, a pesar de las deficiencias de su página web, ha entrado de lleno en la era digital. Ahora le falta comenzar a vender a través de ese canal. La empresa que comenzó con ocho ultramarinos de 150 metros cuadrados en Valencia y se ha convertido en el líder de la distribución comercial en España ya se ha puesto manos a la obra.

Sin embargo, Juan Roig ha marcado prioridades y el jueves anunció una de las medidas de mayor calado desde que en 1981 asumió la dirección de la compañía.

La reducción drástica del beneficio para destinarlo a inversiones, contratación de empleados y formación del personal solo tiene un precedente histórico en el año 2008, cuando Juan Roig decidió «realinear» su modelo para hacer frente a la crisis. Eran los tiempos de las «decisiones impopulares pero necesarias» que permitieron a la empresa salir fortalecida de la recesión.

En 2016, Mercadona batió sus registros históricos de ventas y beneficios y creó 4.000 empleo, con lo que su plantilla (79.000 personas) supera la población de siete capitales de provincia españolas.

Juan Roig, que se ha labrado una merecida fama de visionario porque sus vaticinios se acaban cumpliendo, ha dado otra vuelta de tuerca y, camino de cumplir 68 años, ha optado por sentar las bases del Mercadona del futuro. Su decisión de «sacrificar» 800 millones de euros de beneficios en dos años no tiene precedentes en España y anticipa un nuevo giro para una empresa que se resiste a tocar techo. El proyecto para sus supermercados ya se conoce. El del comercio electrónico ya ha comenzado a cocerse en un despacho del centro de Valencia. Juan Roig tiene un plan para «sorprender y hacerlo rentable». Ahora solo queda esperar un año.