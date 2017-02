Jorge Rodríguez: «Es materialmente imposible que la legislatura acabe con las diputaciones vacías de contenido»

El socialista Jorge Rodríguez (Ontinyent, 1979) es responsable de una corporación situada bajo un constante foco suspicaz debido a la anterior gestión del PP -que ha acabado en los tribunales con la Operación Taula- y a la consiguiente intención de un lavado de imagen que no se percibe tan nítido como se vendía. El presidente de la Diputación de Valencia con el respaldo de Compromís, EU y València en Comú reconoce que su labor se ve «ensombrecida» por los últimos escándalos sobre las bebidas cargadas a la nueva Imelsa (Divalterra) por el que era su gerente o el funcionario que ha estado 10 años cobrando sin trabajar. Sin embargo, no duda del papel que cumplen (y tienen por cumplir) las diputaciones.

¿Ha habido un lavado de cara efectivo en la Dipuación tras los casos de corrupción?

Más que un lavado de cara hemos intentado hacer un cambio real que creo que se ha notado. Hemos dejado de salir en las páginas de tribunales y durante este año y medio hemos realizado 150 millones de euros en inversiones en los Ayuntamientos, aunque los ciudadanos no perciban que provienen de la Diputación. Tamibén se han generado 1.200 proyectos que ya son realidad.

¿Y no habría que cambiar esa percepción para que el ciudano sepa de la utilidad de la corporación?

Pienso que hay que cambiar, sobre todo, la simplificación de los problemas. Se suele tratar de buscar respuestas simples a problemas complejos. Yo no digo si la Diputación es necesaria o el Senado es necesario porque se trata de un debate constante simplificado. Si de verdad el problema de todo el Estado son las Diputaciones o el Senado pues acabemos con ello y hemos terminado con el problema. Pero todos sabemos que eso no es cierto. Hay un problema mucho más importante y es el galimatías competencial que hace imposible entender quién hace qué en cada momento.

¿Entonces cambiaría competencias de las Diputaciones?

Es lo que habría que clarificar y que cada uno se especialice en lo que sabe hacer. Por ejemplo, las Diputaciones nos dedicamos a hacer transferencias a los municipios para que tengan capacidad inversora y de ofrecer servicios. La Generalitat a la gestión de hospitales. ¿Es normal que en pleno siglo XXI la Diputación tenga un hospital? Pues en mi opinión no. ¿En qué terminos? En los que se decidan. Mientras sigan existiendo las Diputaciones, y al margen de ese debate, lo que tienen que ser es útiles a los municipios.

¿Ximo Puig acabará la legislatura vaciando de contenido las Diputaciones como dijo?

No, porque es materialmente imposible. Para eso hay que reformar la Constitución y no creo que la estabilidad de este país lo permita en este momento. Hemos sido incapaces de tener presidente de Gobierno en un año y no tenemos presupuestos a nivel estatal, por lo que no veo yo que se aborde una reforma constitucional en lo que queda de legislatura.

¿Cree que el ciudadano ve ese cambio de imagen pese a los casos de Víctor Sahuquillo y Carles Recio?

Es real precisamente pese a esos casos. Se trata de situaciones radicalmente diferentes a las anteriores y en el caso de Sahuquillo el comportamiento fue ejemplar. En el momento en el que se detecta el error, paga y dimite. El PP trata de hacer de esto un caso Taula II y el fiscal lo archiva en un tiempo récord. En cuanto a Recio, es un funcionario con una plaza dedo del PP. Lo achacable a nosotros es no haber detectado en año y medio que esta persona no estaba yendo a trabajar. Aun así hay que entender que el departamento de personal controla que entras y sales, no lo que haces durante el fichaje. Pero abrimos expediente de forma inmediata y ya está resuelto.

Jorge Rodríguez, durante la entrevista con ABC - MIKEL PONCE

¿Cuándo se desbloqueará la gestión de Divalterra?

Parto de la base de que no existe ese bloqueo. La única diferencia entre ahora y cuando había un gerente es que mensualmente hay que convocar un consejo, y eso para mí no es ningún problema porque supone un ejercicio de mayor transparencia.

¿Ve posible el vaciado de la sociedad?

Hay que plantearse qué utilidad tiene. Ahora cuenta con unos brigadistas que están trabajando y a los cuales hemos de poner en valor y profesionalizarlos. Estos trabajadores que han demostrado una dedicación absoluta en el temporal de nieve, al final tienen que ser dirigidos por el Consorcio de Bomberos porque ha de quedar con un mando únuico. Mucho del trabajo de Imelsa también puede hacerse desde la Diputación con mayor transparencia y personal propio.

¿Se siente cómodo con sus socios de Gobierno?

Sí, aunque es evidente en que no pienso en todo como ellos, al igual que no pienso lo mismo que muchos de los compañeros de mi partido. Cuando llegamos aquí sabíamos que no teníamos una mayoría absoluta, y eso quiere decir que hemos de pactar y de ceder. Los acuerdos a veces son fáciles y otras no, eso no lo voy a ocultar. Pero esto tendría que ser lo normal en nuestro día a día.

Presupuestos

¿Cuáles serán las inversiones más importantes de la Diputación para este año?

Hay 20 millones de euros en el Fondo de Cooperación y por lo tanto seguimos con la apuesta que iniciamos el año pasado. Si en 2016 con los planes provinciales de obras y servicios pasamos de dar 17 millones a los municipios a dar 34 para inversiones, este año a estos últimos sumamos 20 millones en este fondo incondicionado. Es un presupuesto en el que, pese a que tenemos menos participación de ingresos del Estado y por tanto se ha tenido que reducir globalmente en 15 millones de euros, está muy centrado en las personas. Se comprueba en el incremento de las partidas a servicios sociales, que ha sido en más de 12 millones con la creación de dos nuevas líneas: una destinada a colegios y otra para la creación de cuatro centros sociales en municipios.

¿Ese Fondo de Cooperación supone un alivio real para los Ayuntamientos?

Creo que sí porque es un cambio de paradigma. La Diputación normalmente ha estado acostumbrada a otorgar subvenciones con el objetivo de que éstas se convirtieran en inversiones. Pero llega un momento en el que los alcaldes y las alcaldesas nos transmiten que ha estado muy bien que les hayamos ayudado a construir su teatro, su casa de Cultura o a pavimentar sus calles, pero esto no sirve de nada si no pueden pagar la luz, el sueldo de quien tiene que abrirlo o la limpieza de las calles. O temas mucho más dramáticos como no poder atender los servicios sociales básicos. Lo que va a permitir este Fondo de Cooperación municipal es, primero, que el Ayuntamiento destine el dinero a aquello que estime oportuno. Si la parte de inversiones queda cubierta con los planes provinciales de obras y servicios, con este fondo lo que conseguimos es cubrir los servicios que tiene que prestar el Consistorio.

También ejercerán un control para comprobar que el dinero se destine a lo que toca.

Por supuesto, al final estamos hablando de dinero público que se da. Siempre tendrá que ser justificado, pero con una gran diferencia respecto a lo que ocurría hasta ahora. Nosotros no creemos en los planes teledirigidos, sólo les decimos a los Ayuntamiento el dinero que tienen otorgado en base a unos criterior objetivos y que hagan con él lo que consideren prioritario.

¿Qué es lo que más le reclaman desde los municipios?

Creo que lo primero que agradecen los Ayuntamientos es haber acabado con el besamanos, con una Administración que tenía una absoluta tendencia al clientelismo, y poder trabajar de una manera mucho más profesional. Veníamos de una época de administraciones que competían, que se enfrentaban, que no cooperaban y en la que cada uno actuaba de forma partidista. El presidente de la Diputación utilizaba la institución como azote del presidente de la Generalitat. Ahora entre la corporación, el Gobierno autonómico y el resto de las diputaciones lo que intentamos es sumar y ser útiles en temas como el turismo. Lo que también he constatado es la sensatez de los proyectos que se han presentado. Hay, por ejemplo, diez millones de euros que se han destinado a inversiones ligadas a agua o alcantarillado. Son inversiones que no lucen, pero que cuando ha venido el episodio de lluvias han dado resultado en aquellos municipios en los que se han llevado a cabo. Aun así, seguro que todo lo que hacemos puede ser mejorable.

Jorge Rodríguez, en la Diputación de Valencia - MIKEL PONCE

¿Tiene la sensación de que algunos planes se lideran desde la Generalitat pero se pagan desde la Diputación?

No la tengo porque hasta hoy nosotros hemos participado de la construcción de todos los planes. Quizás XarxaLlibres sí que fue un ejemplo en el que hubo un liderazgo mucho más claro por parte de la Generalitat, pero tampoco creo que eso deba ser un problema. Las diputaciones han de entender que no se dedican al ciudadano de forma tan directa, sino más indirecta. Nosotros apoyamos a los Ayuntamientos, que son los que se dedican a los ciudadanos. En el caso de XarxaLlibres lo esencial era que los alumnos de la Comunidad Valenciana tuvieran los libros gratuitos. A mí al final quién se haya colgado la medalla me importa menos.

¿Se delega en Ayuntamientos y Diputaciones competencias sin darles dinero?

Los Ayuntamientos quieren asumir competencias, pero que se les financie. Tenemos una situación en la que muchas veces se les reconoce esa capacidad de trabajo al tratarse de la Administración más cercana al ciudadano y la más eficaz. Eso está muy bien, pero tiene que ir dotado de recursos. Los Ayuntamientos quieren asumir más competencias porque se pueden ejercer, pero no peuden ir en detrimento de los recrusos básicos.

Vida interna

¿Cómo vería que el PSPV suprimiera las provincias de su organización?

Como algo normal. Quizás en otras autonomías la provincia tiene más sentido, pero en la valenciana deberíamos tener las comarcas como eje real. Está en nuestro ser.

¿Qué le parece que Alfred Boix no vaya a seguir como número dos del PSPV?

En la vida todo tiene etapas. Es legítimo que alguien con responsabilidades tan importantes en momentos críticos decida dar un paso atrás. Mucha gente debería dar un paso atrás y se agradece que, como en el caso de Boix, la renovación se facilite de esta manera.

¿Qué le parece la actitud de Pedro Sánchez como aspirante a liderar el PSOE?

La situación en el partido es caótica y la veo como un punto de partida que nos tiene que llevar a cerrar las heridas. Creo que los militantes decidirán lo mejor. No podemos reducir el debate a las caras. Tenemos un problema de mensaje y de proyecto, que además es europeo. Algo no habremos hecho bien.

¿La tercera vía de Patxi López le gusta más o tampoco quiere mojarse?

Estoy esperando a oírlos a todos para saber sus proyectos. El partido nunca es un fin en sí mismo.

¿Tiene aspiraciones a nivel orgánico?

No, las tengo a nivel institucional. Soy una persona de partido y estaré donde el partido me pida que esté. Mi máxima aspiración es que de aquí dos años no venga a preguntarme si se ha producido un cambio de imagen en la Diputación, sino que lo afirme.