Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Ontinyent e interlocutor del equipo que apoya a Ximo Puig para continuar liderando el PSPV, ha manifestado este jueves en una entrevista en CV Radio que “estaría bien que, por una vez, el Partido Socialista fuera innovador y en lugar de meterse en cuitas internas trabajara codo a codo con ese gran objetivo que planteó Pedro Sánchez, que es el de coser el partido”.

Rodríguez ha recordado que “uno de los discursos del proceso de primarias nacional fue que estar a favor de Pedro Sánchez no quería decir estar en contra de Ximo Puig, ya que cada proceso es diferente.”. En este sentido, “igual que a nadie se le ha ocurrido poner en cuestión que Pedro Sánchez debe ser candidato a presidir el Gobierno de España, y que todos los socialistas debemos trabajar para conseguirlo y fortalecer el proyecto que lidera, con esa misma razón de ser no creo que se deba poner en duda la Secretaría General de Ximo Puig, cuando después de 20 años hemos vuelto a la Presidencia de la Generalitat”.

En opinión de Jorge Rodríguez, “en estos momentos no veo la necesidad de una bicefalia, pues no existe ningún motivo para que Ximo Puig no continúe siendo presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV”. Es más, Rodríguez considera que “esa bicefalia podría poner en riesgo el proyecto de la Presidencia de la Generalitat que nos ha costado 20 años conseguir”.

Con todo, el presidente de la Diputación no descarta una candidatura alternativa a Puig, “pero no solo por el tono de las conversaciones, sino porque el PSOE es un partido que decidió abrir sus procesos de decisión y dar la voz a la militancia, lo cual es muy sano y debería ser imitado por el resto de partidos”. El dirigente provincial tiene muy claro que “un militante o una militante que considere que puede liderar el partido, tiene todo el derecho a presentarse y posteriormente iniciar la recogida de avales". “Este no es un proceso de delegados sino de militantes”, ha matizado.

Para Rodríguez, no obstante, “el proyecto realmente importante es el de la Presidencia de la Generalitat, que es el que permite transformar la vida de las personas”. El responsable socialista contempla dos concepciones de partido, “la que lo entiende como un club de debate en el que poner ideas en común, y la que personalmente me gusta más, que es la concepción del partido como instrumento transformador a través de la llegada a las instituciones, que es donde realmente se puede cambiar la vida de la gente y resolver sus problemas”. Por este motivo, “es tan importante reforzar esa candidatura de Ximo Puig”.

Sobre el proceso abierto para determinar la continuidad de Puig al frente del partido o la posibilidad de que surja una alternativa, Rodríguez insiste en la necesidad de unir voluntades y remar en la misma dirección. “Hay una herramienta infravalorada en política que es el diálogo, porque al final somos todos compañeros y nos podemos entender porque no estamos tan lejos”. El presidente de la Diputación tiene muy claro que “un partido no se puede construir desde las trincheras, al igual que las ciudades no se gobiernan desde las trincheras”.

Sobre la base de ese diálogo, Jorge Rodríguez cree que “si Ximo Puig ha demostrado algo en todo este proceso interno ha sido la capacidad de integración, sin ir más lejos con gente como Toni Gaspar, que se enfrentó a él en primarias, o Pepe Ruiz, que formó parte de la candidatura de Jorge Alarte, y que hoy son vicepresidentes de la Diputación”. Del mismo modo, “hay cargos de la Generalitat que han estado con unos y otros y que se han integrado en torno al liderazgo de Ximo Puig”.

No obstante, Rodríguez admite la necesidad de cambios en el partido, que “puede tener voz propia aunque esté liderado por el presidente de la Generalitat”. “Todo el mundo tiene claro que hay gente que ha tenido ya un ciclo político importante y debe dar paso a otras personas, y Ximo Puig tiene muy claro que debe optar por un equipo diferente porque la realidad ha cambiado”, señala el responsable socialista, que apuesta por dar mayor protagonismo “a esa gente que gracias a su trabajo y al del partido ha ido conquistando las instituciones”. “Lo normal es que ese cambio en la realidad institucional tenga un reflejo en la realidad orgánica”, ha rematado Rodríguez.

Por último, preguntado sobre su futuro en el partido, Jorge Rodríguez se visualiza al frente de la Alcaldía de Ontinyent y la Diputación de Valencia. “Mi papel siempre ha sido más institucional, aunque estaré siempre donde crea que puedo aportar algo, como en este caso una visión más dialogante de la política”, ha concluido.