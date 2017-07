El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, coordinador de la candidatura a la Secretaría General del PSPV-PSOE del presidente de la Generalitat y actual secretario de esta formación, Ximo Puig, ha defendido este sábado el Pacto del Botánico frente a los que "desde nuestra casa -en referencia al PSPV- desprecian el trabajo de estos dos años" de legislatura al frente del Consell.

El dirigente socialista ha afirmado, en un comunicado, que el acuerdo con el que se constituyó el Gobierno valenciano, el Pacte del Botànic, ha servido para "recuperar la dignidad y mejorar la vida de los valencianos". Así, ha dicho que "a quien le parezca algo menor o sin importancia sólo tiene que preguntarle qué les parece a los pensionistas a los que se les ha eliminado el copago o a las familias que no pagan los libros de texto".

El coordinador de la campaña de Puig se ha pronunciado en estos término un día después de que el representante de la candidatura del alcalde de Burjassot (Valencia), Rafa García, a la Secretaría General del PSPV, Salvador Soler, solicitase ante el Comité de Garantías de la formación que se requiera a los altos cargos del Consell "una clara diferenciación entre la gestión de sus respectivas áreas de responsabilidad autonómica y el proceso interno" del partido para garantizar la imparcialidad del proceso de primarias.

"Los socialistas estamos muy satisfechos de estar contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los valencianos y las valencianas, de sus ayuntamientos y de sus vecinos. Lo contrario no forma parte de nuestra tradición", ha recalcado el responsable provincial y alcalde de Ontinyent (Valencia).

Jorge Rodríguez ha señalado que la campaña de primarias del PSPV, "quitando de algunos excesos virales", servirá para "fortalecer" el proyecto de "izquierda transformadora" que representa Ximo Puig. "Los gobiernos de la Generalitat, de la Diputación de Valencia y de muchos ayuntamientos de la Comunitat son un referente de políticas de izquierdas en el continente europeo", ha destacado.

«Libertad de todos los militantes»

El titular de la Diputación de Valencia ha reclamado a la candidatura de García, que "deje libertad a todos los militantes para expresarse libremente" y no se dedique a "la queja permanente". "No acabo de entender por qué se quiere coartar la libertad de expresión de ciertos militantes por ser cargos públicos del Consell, como si fuera una tara, cuando debería ser un orgullo para cualquier socialista", ha dicho.

Rodríguez ha remarcado que está "orgulloso" de "ejercer un cargo público como el de alcalde de Ontinyent" y a la vez "el de presidente de la Diputación", y ha defendido que para los socialistas ejercer un cargo público "no es ninguna carga, más bien una oportunidad" para trabajar por los ciudadanos.

"Quien piense lo contrario debería preguntarse por qué milita en el PSPV-PSOE", ha añadido, antes de asegurar que "en la candidatura de Ximo Puig prefieren un PSPV-PSOE de Gobierno, con muchos cargos, a un partido en la oposición".

A su juicio, "esta tiene que ser una campaña de propuestas y no de críticas entre compañeros". "Una campaña para construir un partido más fuerte y no para debilitarlo, en la que todos los militantes, sean cargos públicos o no, se expresen con libertad", ha concluido.