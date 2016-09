Joan Ribó regulará la presencia institucional en actos de las confesiones religiosas minoritarias

El Ayuntamiento de Valencia pretende regular la presencia «institucional» en las celebraciones «más importantes» de las dieciséis confesiones religiosas minoritarias que existen en la ciudad. Esta declaración de intenciones, anunciada por actos de la la concejal de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano, contrasta con el trato que ha dispensado el alcalde de la capital del Turia, a las celebraciones católicas en la ciudad.

De hecho, el dirigente de Compromís, que se declara ateo, no asistió a la procesión en honor a la Virgen de los Desamparados ni a la conmemoración de San Vicente Mártir, los dos patrones de la ciudad. Ribó se convirtió en el primer alcalde de la democracia reciente que no asistió a las celebraciones, en las que participaron ediles a título particular. En la Semana Santa Marinera, el alcalde se limitó a contemplar como «observador» desde el balcón de un vecino el Desfile de Resurrección

En una entrevista concedida a ABC el pasado mes de mayo, Ribó señalaba que «la anterior relación Gobierno-religión no se ajustaba del todo a la Constitución».

Ahora, el Ayuntamiento ha iniciado las «actuaciones y reuniones necesarias para abordar la situación de la diversidad religiosa en la ciudad con el objetivo de tomar medidas que permitan garantizar la mejor convivencia posible entre todas las confesiones presentes y acabar con el menosprecio que los anteriores equipos de gobierno del PP han demostrado sistemáticamente con las minorías en nuestra ciudad».

Así lo ha explicado la edil de Igualdad y Políticas Inclusivas, quien remarca que desde su área se impulsarán y coordinarán todas las actuaciones que permiten «mejorar la convivencia y la cohesión social de la ciudad» y que sirvan como «elementos fundamentales para la prevención de procesos de radicalización de todo tipo».

Con este objetivo, la edil se ha reunido con responsables de la Fundación Pluralismo y Convivencia, organismo que trabaja para el Ministerio del Interior, para abordar un diagnóstico de la situación de las dieciséis confesiones minoritarias de la ciudad de Valencia, y debatir las propuestas para «optimizar la gestión de la diversidad religiosa».

Como ejemplo, Lozano ha indicado que «resulta fundamental que haya un reconocimiento institucional a todas las confesiones minoritarias de la ciudad, que cuentan con 143 lugares de culto».

En esta línea, en los próximos meses, cuando se producirá una primera ronda de reuniones con los responsables de las diversas confesiones, «se abordarán diversas cuestiones como la representación institucional en actos importantes de las diversas confesiones, la relación fluida de sus responsables con el Ayuntamiento, la ocupación de la vía pública en varios actos, la modificación del modelo de gestión de la parcela del Cementerio General adscrita a los enterramientos islámicos y la regulación de los lugares de culto».

Según Lozano, «somos un gobierno que prioriza las necesidades de las personas y, por lo tanto, el bienestar y la buena convivencia entre toda nuestra ciudadanía, incluidas todas las minorías, son un pilar fundamental por el que continuaremos trabajando de forma permanente».