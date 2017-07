Joan RibÃ³: Â«Reconozco que me falta tiempo de dedicaciÃ³n a mi huertoÂ»

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, (Manresa, 1947), desvela en una entrevista con la Agencia EFE que en su huerto cultiva verduras de temporada, aunque le falta tiempo para poder trabajar en él, que conserva una bici de toda la vida, que ama la montaña y que no perdona el "esmorzaret" en el bar de la esquina.

Si hace unos años le hubieran dicho que iba a ser alcalde de València, hubiera dicho....

¿Por qué no? Tenemos ideas, experiencia y un equipo entregado y con valores. València requería pasar página de una época bastante oscura, que nos ha puesto en la diana por la corrupción.

Ha sido profesor ¿Se lidia mejor con los alumnos o con los políticos de la oposición?

No me gusta la lidia en sentido estricto, pero aún así te diré que se trabaja mejor combinando diálogo y empatía, con firmeza en los principios de uno mismo. Y esto es aplicable en la vida en general y, en mi caso, tanto para el alumnado como para la oposición.

¿Qué no conocen los valencianos de Ribó que les sorprendería?

No tengo grandes sorpresas escondidas... Quizá diría que no perdono "l'esmorzaret" de cada día, y que me gusta bajar al bar de la esquina a tomármelo. Desde luego, las costumbres gastronómicas mediterráneas son grandes aportaciones a la humanidad.

En el huerto, ¿es más de cultivar tomates o lechugas?

Tomates, berenjenas, pimientos, habas, pepinos y calabacines. Me guío por la verdura de cada temporada, aunque me falta tiempo de dedicación al huerto, lo reconozco.

Y como medio de locomoción: ¿caminar, bici o autobús?

Pues de vez en cuando salgo a caminar al río, pero para desplazarme cada día al trabajo uso la bici normalmente. Eso sí, si llueve cojo el autobús. Son mis desplazamientos personales y, por tanto, yo elijo. Cuando se trata de actos oficiales, evidentemente, el protocolo y la lógica marcan vehículo oficial. Eso sí: híbrido.

¿Cuántas bicicletas tiene?

(risas) Pues tengo tres o dos y media: una plegable, muy cómoda para la ciudad; otra de montaña que también uso en mis desplazamientos, y una tercera que conservo más que nada por el cariño que le tengo. Es la de toda la vida, y no me desprendo de ella.

En la mochila de Joan Ribó, nunca falta...

Sin duda, un bloc de notas, varios bolis y las luces de la bici por si se me hace de noche al volver a casa.

Le gustan los libros de viajes de Javier Reverte, pero para viajar ¿es mochilero o de viajar con maleta y paquetes contratados?

Soy de lo que se decida en familia. Me adapto, aunque suele haber un poco de todo: viajes más organizados y otros más improvisados.

Para desconectar del ajetreo diario, se perdería en...

La montaña, sin ninguna duda. Soy un gran amante de la montaña. Dame unas horas para salir a la Calderona, o unos días para ir a los Pirineos o para hacer el Camino de Santiago...

En el tiempo libre o en una jornada de reflexión, ¿leer, hacer deporte, cocinar o cultivar la huerta?

El huerto y una buena cena con amigos. De hecho, es lo que hice en las últimas jornadas de reflexión.

¿Hacer una paella o una barbacoa?

Una "torrà". Las paellas las dejo para mis cuñados y amigos expertos, ja, ja.

En la política se ha fijado como referente en...

Por sus valores y su compromiso, Salvador Allende; más cercano en el tiempo, José Mujica, y más cercano geográficamente al heterodoxo y rompedor, Enrico Berlinguer. También tengo presente a todas aquellas mujeres a quienes la Historia ha silenciado y que han sido luchadoras incansables de los grandes cambios sociales.

Dejará la vida pública cuando...

Me temo que esté donde esté, aunque no sea en la primera línea política, siempre estaré comprometido con los valores de progreso y de justicia. Con la ilusión de contribuir a un mundo más sostenible y más igualitario.