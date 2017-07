Joan RibÃ³ declara la Â«guerraÂ» a las terrazas de los bares

Nuevo frente a la vista del equipo de gobierno que preside Joan Ribó con el sector de la hostelería. Así, el Ayuntamiento de Valencia no autorizará nuevas terrazas de hostelería en dominio público, ni ampliaciones, modificaciones o revisiones de adaptación de las ya autorizadas que comporten una ampliación de la superficie ocupada en todas las vías incluidas en el ámbito de Zonas Acústicamentes Saturadas (ZAS).

Así lo recoge una moción que aprobará este viernes la junta de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, según ha informado este jueves el concejal de Espacio Público, Carlos Galiana.

En todas las vías que sean objeto de peatonalización o de ampliación de la anchura de sus aceras no se autorizarán nuevas terrazas de hostelería, ni ampliaciones, modificaciones o revisiones de adaptación de las ya autorizadas que comporten una ocupación que supere un tercio de la anchura total de la acera o espacio peatonal.

A estos efectos, en las calles peatonales la anchura total que se considerará será la existente desde la fachada del establecimiento hasta el eje transversal de la calle.

Tras la aprobación de dicha moción tampoco se autorizarán nuevas terrazas de hostelería en dominio público, ni ampliaciones, modificaciones o revisiones de adaptación de las terrazas ya autorizadas que comporten una ampliación de la superficie ocupada en Convento de Santa Clara, Ribera, paseo de Russafa, Martínez Cubells y Mossén Femades.

Además, las terrazas ya existentes en estas vías públicas, con autorización vigente o en trámite en la fecha de adopción del presente acuerdo, tendrán que ajustarse al contenido de los informes emitidos por la Policía Local y a los informes y estudios especiales del Servicio de Ocupación del Dominio Público Municipal.

Carlos Galiana ha presentado, además de la moción, el Plan de Convivencia de Terrazas "En la calle, como en tu casa", que incluye diez normas básicas recogidas en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de Dominio Público que deben cumplir las 3.550 terrazas legalizadas que hay en la ciudad.

Este decálogo afecta a aspectos como las marcas verdes, horarios autorizados, mobiliario, elementos dentro del área de la terraza, orden y limpieza, áreas especiales, autorización visible y en vigor, ruido y sonido y cumplimiento de las normas, así como posibilidad de revocación de la licencia cuando se haya apreciado un incumplimiento grave de la ordenanza.

Galiana ha informado de que el Plan se ha trabajado con la Federación de Hostelería y con la Federación de Asociaciones de Vecinos para lograr el máximo consenso.

El Plan de Convivencia va a ser publicitado a través de 15.000 folletos donde se explicitará el importe de la sanción en cada caso de incumplimiento.

Sanciones de hasta 3.000 euros

Estas sanciones van de hasta un máximo 750 euros en el caso que no se haya marcado la terraza o en el de que no se recoja el mobiliario después de finalizar el horario autorizado, hasta 3.000 euros si se incumple ese horario o no se ubican dentro del área autorizada elementos como generadores de calor o frío, o expositores.

También es de 3.000 euros la sanción máxima contemplada por no tener la correspondiente autorización en un lugar visible desde el exterior. Por no mantener el orden y limpieza de las instalaciones la sanción puede alcanzar la cantidad de 1.500 euros.