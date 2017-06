Isabel Bonig: Â«Si la situaciÃ³n no se calma, no habrÃ¡ congreso del PP de ValenciaÂ»

La presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha dicho hoy en un acto en Castellón que la gestora del PP de la provincia de Valencia estará constituida "en muy breve tiempo" y que "si la situación se calma" habrá congreso provincial, "si no, no".

Bonig ha indicado que antes se convocará una reunión del comité ejecutivo, posiblemente "la semana que viene" y una vez se cierren fechas con Génova porque "esto ha sido un acuerdo de la dirección nacional y la regional" del partido.

"Primero la gestora y luego ya se verá el tema del congreso", ha recalcado en una rueda de prensa junto al presidente provincial de Castellón, Miguel Barrachina.

Bonig ha insistido en el carácter "provisional" de la futura gestora "para desbloquear la situación" entre los actuales candidatos a presidir el partido en la provincia de Valencia, especialmente entre Vicente Betoret y Carmen Contelles, y "esperar a que las aguas se tranquilicen".

"Si la situación se calma habrá congreso. Si no, no. De momento la gestora, por su propio nombre, es un órgano provisional y por lo tanto el congreso se va a celebrar; y si no se ha celebrado hasta ahora es porque ha sido imposible constituir un comité organizador", ha declarado la líder de los populares valencianos y portavoz del PP en Les Corts.

En este sentido ha añadido que por eso "se ha optado por la gestora y lo primero es convocarla, que las aguas se tranquilicen y todo el mundo se ponga a lo que se tiene que poner, que es a trabajar por los ciudadanos, y si se desbloquea la situación se convocará el congreso".

Preguntada sobre si podría darse la circunstancia de llegar a elecciones con la gestora, sin haberse celebrado el congreso, ha dicho que no puede "decir eso" y "todo depende de cómo se comporten".

Adelantarse a los hechos supondría, a su juicio, estar haciendo "política ficción" y eso, ha dicho Isabel Bonig, "es muy complicado".