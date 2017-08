Isabel Bonig: Â«MÃ³nica Oltra es una pÃ©sima vicepresidenta, la veo en la oposiciÃ³n otra vezÂ»

Isabel Bonig ha aseverado que Mónica Oltra "es una gran jefa de la oposición, pero una pésima gestora y una pésima vicepresidenta", por lo que la ve "otra vez en la oposición" dentro de dos años. En una entrevista con la Agencia EFE, la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) ha considerado que Oltra "ha perdido la alegría, la chispa y el dinamismo" que tenía, y en estos dos años de gestión en el Consell ha demostrado que "le viene grande el puesto de vicepresidenta", por lo que menos aún la ve como próxima presidenta de la Generalitat.

Bonig ha indicado que no tiene "ninguna duda" de que será la candidata del PPCV a la presidencia de la Generalitat en los comicios de 2019, pues desde la dirección nacional del partido no le han trasladado "lo contrario, sino que hay una confianza total y absoluta", tanto en ella como en su "magnífico" equipo.

La dirigente popular ha ironizado sobre que la acusación del Consell de que los populares se han "radicalizado, cuando ellos son el ejemplo vivo del sectarismo y de la radicalidad".

Un Gobierno que «ha creado enfrentamientos»

Así, ha considerado que un Gobierno que consigue el poder tras dos décadas de mayorías del PP "y en su primer año y medio tiene a más de 300.000 personas en la calle protestando" y reclamando libertad educativa, es el ejemplo de un Ejecutivo que ha logrado el "enfrentamiento" entre valenciano y castellano, entre la comunidad educativa y la Conselleria e incluso entre las provincias.

Bonig ha destacado que el Consell quizá no está acostumbrado a un PP que no solo "no se ha descompuesto", sino que "se ha recuperado y se ha armado", con sus dificultades, tras la derrota electoral, y que está llevando a cabo una oposición "dura, seria y rigurosa, que ellos no esperaban, porque no están acostumbrados a recibir críticas".

Ha indicado que la educación va ser "una punta de lanza" de este partido, porque en su opinión el actual Consell "ha roto los puentes de diálogo" que había en este ámbito, han puesto la educación "en el escenario político", y "han vuelto a enfrentar" a los valencianos.

"Sin ningún género de dudas, la educación en la Comunidad Valenciana es un verdadero caos", ha manifestado Bonig, quien ha lamentado que se ha producido "una merma de la calidad importante" en esta área, pero también en sanidad, donde "cada vez hay más listas de espera y se han cerrado 3.300 camas".

Fiscalizar al Consell

La presidenta del PPCV ha indicado que, una vez superado el ecuador de la legislatura y los "problemas iniciales" al pasar a ser oposición, comienzan "una nueva etapa", en la que van a hacer propuestas a los ciudadanos, pero también serán "muy críticos en la fiscalización" al Consell.

"Cuando uno está en la oposición lo que tiene que hacer es fiscalizar la acción de gobierno, por mucho que a la señora Oltra le incomode, y vemos que cada día le incomoda más cualquier crítica, venga de donde venga", ha indicado.

Bonig ha destacado que se van a dedicar a "poner sobre el espejo al Gobierno del tripartito", para "afearle" y recordarle todas aquellas promesas que hicieron "y que no han cumplido", pero a la vez tenderán la mano al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para "los grandes acuerdos" en la Comunidad Valenciana.

La dirigente popular ha indicado que además van a lanzar propuestas "importantes" en materia económica, educativa, de desarrollo del empleo, medioambientales y también en materia cultural, donde la Comunidad "ha perdido, y mucho".

En su opinión, los valencianos necesitan un proyecto que prime la libertad educativa, la mejora de los servicios públicos y la creación de empleo, y que avance además en la mejora salarial y de las condiciones de empleo.