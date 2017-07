Investigan el secuestro de una mujer valenciana desaparecida en MÃ©xico

Las autoridades mexicanas investigan la desaparición de Pilar Garrido Santamans, de origen valenciano y 34 años de edad, que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 2 de julio en el noreste del estado de Tamaulipas, según informaron a EFE fuentes oficiales.

El portavoz de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, indicó que el marido de la víctima presentó la denuncia de desaparición horas después del suceso el 2 de julio. Hasta la fecha no se ha solicitado rescate, por lo que las autoridades todavía no se refieren al caso como un secuestro. La denuncia se presentó en España dos días más tarde.

Los hechos tuvieron lugar en el nororiental estado de Tamaulipas, una de las regiones más violentas del país, cuando la pareja regresaba a Ciudad Victoria tras pasar unos días en la playa.

De acuerdo con la denuncia del esposo, "fueron interceptados, y a ella la bajaron del vehículo", indicó el portavoz. Al parecer, tres hombres armados habrían abordado a la pareja, que viajaba con su hijo de apenas un año.

Hasta el momento no se dieron más detalles del suceso, y según explicaron a EFE fuentes de la Fiscalía estatal de Tamaulipas, el organismo está trabajando en el caso pero no darán a conocer "avances" para no "poner en riesgo" a la víctima.

El portavoz no dio el nombre de la víctima, pero confirmó que la mujer desaparecida es de origen español.

Según algunos medios como «Levante» o «Las Provincias»Pilar Garrido Santamans nació en la localidad valenciana de Masalavés y reside en México desde hace unos tres años.

Rodríguez detalló que el estatus jurídico para la investigación es el de "persona no localizada", pues no se puede considerar un secuestro porque hasta el momento no ha habido una petición de rescate.

La hermana de esta mujer ha asegurado en una de sus redes sociales que Garrido Santamans fue secuestrada por personas armadas en la carretera Soto la Marina en dirección Ciudad Victoria (Tamaulipas) y que el día en que ocurrieron los hechos vestía un vestido negro y azul.

La mujer desaparecida es madre de un bebé. Su hermana ha pedido en redes sociales dirigirse al número de teléfono 088 de la Policía Federal de México en caso de tener cualquier tipo de información sobre su desaparición.