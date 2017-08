Investigan la caída desde el castillo de Santa Bárbara de Alicante de una joven indocumentada y no reclamada en dos días

La Policía Nacional de Alicante investiga la caída de una mujer de alrededor de 30 años desde el castillo de Santa Bárbara, a una altura de unos ocho metros. La joven no llevaba documentación en el momento del accidente, no ha sido reclamada en dos días y se encuentra hospitalizada en estado inconsciente, según han informado fuentes de la investigación. De momento, las autoridades no han conseguido dar con testigos presenciales que puedan esclarecer el suceso.

La caída se produjo el pasado viernes en torno a las 20.00 horas. Los agentes rescataron a la mujer, de entre 30 y 35 años, y la trasladaron junto a los servicios sanitarios a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Alicante, donde todavía está hospitalizada este domingo. La joven se encuentra en estado inconsciente y «no recuerda nada» de la caída, según fuentes de la investigación, que precisan que aportó a los agentes «datos confusos» sobre su identidad en un momento en el que pudieron hablar con ella antes de que fuera sedada.

Solo llevaba el móvil

Cuando se produjo la caída, desde un desnivel de entre seis y ocho metros, la mujer no portaba documentación ni más efectos personales que su teléfono móvil. Los policías tratan de rastrear el dispositivo para identificarla, aunque dos días después «nadie se ha personado ni ha preguntado por ella» en la comisaría de la Policía de Alicante.

La investigación se mantiene abierta a la espera de determinar si fue una caída accidental o intencionada, aunque «todo indica que fue un accidente fortuito», según las mismas fuentes.