Un instituto público de Valencia prohíbe a una alumna musulmana asistir a clase con pañuelo en la cabeza

Un centro público valenciano a prohibido asistir a clase a una alumna por llevar hiyab. Un grupo de organizaciones de lucha contra el racismo y la discriminación han denunciado que el IES Benlliure de Valencia ha prohibido a una alumna de nacionalidad española asistir a clase cubierta con el pañuelo con el que expresa su identidad religiosa musulmana.

SOS Racismo del País Valencià, Movimiento Contra la Intolerancia, Centro Cultural Islámico de Valencia y Plataforma contra la Islamofobia han defendido que el pañuelo no impide ver la cara ni molesta para la identificación de la alumna, por lo que achacan la actitud del director del centro a una "islamofobia soterrada".

"Tiene una significación única y exclusivamente de expresión de identidad religiosa", argumentan las organizaciones en un comunicado, en el que han informado de que el pasado 8 de septiembre, en el inicio del curso, el director instó a la alumna "en términos taxativos" a quitarse el pañuelo y le advirtió de que no entraría en clase al día siguiente si lo llevaba.

La joven, mayor de edad, nacida en España, se puso en contacto con estas organizaciones que presentaron una queja ante el Síndic de Greuges y ante el Defensor del Pueblo y comunicaron el caso a la Conselleria de Educación, que incluso mandó a un inspector al centro que comprobó la negativa del director y le instó a cambiar de actitud.

Preguntada al respecto durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, ha advertido que "hay que ser cuidadosos con la libertad religiosa y con la diversidad cultural" y ha reconocido que "las estéticas son diversas en los institutos"

"En el caso del pañuelo, no con otras cosas, es un símbolo religioso pero también cultural y de género. Como cuando ponemos pendientes a las niñas y a los niños no", ha apuntado y ha agregado que no considera esa prenda "ninguna denigración colectiva ni individual", pero obligar a quitárselo "puede entrar conflicto con el artículo 14 de la Constitución".

"Como consellera no quiero que nadie, y menos las mujeres, deban ponerse algo que no quieran, pero tampoco quiero que a ninguna mujer se le obligue a quitarse algo que no quiere quitarse", ha precisado.

Según el comunicado, el director del centro se escuda en "una interpretación literal y cerrada" de un artículo del reglamento del centro que impide a los alumnos llevar nada en la cabeza.

Esta norma, según las organizaciones, nació para impedir que estuvieran en clase con gorras y sombreros que pudieran ocultar su cara, "cosa que no se le puede atribuir al pañuelo".

"De nada ha servido alegar que esa norma, de rango menor, debe ser interpretada de forma adecuada y conforme a los derechos fundamentales de la persona, entre ellos los derechos a la libertad religiosa y de expresión, y su negativa a admitir una interpretación flexible del reglamento se mantiene", apuntan.