La Hermandad del Santo Sepulcro de Torrent se lleva buena parte del Primer Premio

Miembros de la Hermandad del Santo Sepulcro de Torrent y algunos particulares se cuentan entre los agraciados con décimos del primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño, el 8.354, que ha caído íntegramente en la administración número 3 de Torrent (Valencia), donde se han repartido 90 millones de euros.

Así lo ha asegurado a Efe la gerente de la administración, María José Sanfeliz, quien ha confesado que aunque no quería escuchar el sorteo porque "nunca sale nada", al final se ha decidido a hacerlo y de esta forma ha sabido que su oficina había vendido íntegramente el primer premio.

También ha relatado ha oído el número pero no se ha dado cuenta de que era el que ella vendía. Cuando lo han vuelto a decir, ha asegurado que lo ha tenido que mirar "en el Excel", ha dicho a los periodistas.

Según Sanfeliz, que administra ahora el establecimiento que abrió su madre en 1982, ha asegurado que ha sentido "alivio muy grande" y que es la primera vez que reparte un premio "gordo", aunque hace dos semanas dio Bonoloto de 46.000 euros y a lo largo del tiempo ha dado algún otro premio de relevancia, pero nunca de tal calibre.

De acuerdo con sus cálculos ha vendido íntegramente 45 series en total -9.000 euros vendidos-, a dos millones de euros la serie, lo que supone que ha repartido 90 millones de euros en la localidad valenciana a través de su establecimiento, en la avenida del Vedat, que se ha llenado de afortunados, medios de comunicación, curiosos y personas que querían felicitar a «Coco», como se la conoce en el municipio.

Mismo número desde 1982

Se trata de un número que la administración vende de forma fija desde que abrió en 1982. "Mi madre decía que ya tocaba, pero no quería ver el sorteo por la desilusión que sientes cuando no te toca. He oído el número pero no me he dado cuenta de que era el nuestro. Lo he tenido que ver en el Excel", ha descrito a los medios.

Su madre, Amparo, la que abrió el local, ha dicho que su hija estaba oyendo el sorteo y ha empezado a decir: "Mami hemos dado el 'gordo'. No no los creíamos", ha explicado la mujer, sentada en una silla.

María José ha estado recibiendo numerosas personas que se han acercado hasta el establecimiento: "Coco, enorahuena", eran las expresiones más pronunciadas en el local, desde donde se ha regado con cava a los presentes.