Hallan la mitad de un cuerpo flotando a dos millas del Puerto de Valencia

Un cuerpo mutilado ha sido encontrado flotando a dos millas del puerto de Valencia. Según fuentes de la Guardia Civil, se trata de la mitad inferior de un cuerpo que, en principio, sería de una mujer.

Fue un pescador el que dio un aviso sobre las 11 horas de este sábado cuando se encontró con este cadáver, y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. La falta de la cabeza y los brazos complica la identificación de la víctima, por lo que probablemente haya que recurrir al análisis del ADN.

Por el momento, no hay una hipótesis clara sobre lo sucedido. El cuerpo podría llevar bastante tiempo en el agua, debido al alto grado de descomposición que presenta. No obstante, los restos no presentan indicios de violencia como heridas de arma blanca o de bala.