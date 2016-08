Los grupos inician contactos para desbloquear la elección del consejo de la nueva RTVV

El gran asunto pendiente que tienen que afrontar los grupos políticos a la vuelta de las vacaciones de verano, a punto de expirar, es la creación del consejo rector encargado de abrir la nueva Radio Televisión Valenciana (RTVV). Un asunto que quedó pendiente por la falta de acuerdo en torno a los nombres que deben formar parte del órgano, cuya principal misión es guiar los trámites para el nacimiento del ente, y no su dirección futura.

Después de que ABC desvelase los vínculos del candidato a presidente del consejo, Josep López, con el PSPV (partido que propuso su nombre), Ciudadanos y PP se negaron a apoyar la propuesta, lo que impedía que el consejo saliese adelante con la mayoría cualificada que requiere. De esta forma, el pleno extraordianrio convocado en julio para designar a los miembros del órgano se anuló in extremis.

Durante las últimas semanas este asunto se ha quedado directamente en el cajón. No obstante, el regreso de cierta actividad a las Cortes ha propiciado algunos contactos informales entre los partidos que deben aprobar la composición. Y, según distintas fuentes, está previsto que la próxima semana (con junta de portavoces incluida) se produzca ya un contacto oficial para intentar desbloquear la elección. De tener éxito, el asunto podría tratarse en la primera junta de portavoces de septiembre.

No parece que vaya a ser fácil. Los dos principales escollos para lograr el consenso se mantienen. De un lado, el PSPV no renuncia a proponer como candidato a Josep López, nombre que tiene garantizado el rechazo de Ciudadanos y PP, como sucedió hace un mes. De otro, el PP tampoco quiere renunciar a proponer, dentro de sus dos nombres, el de la exdirectora de Comunicación de Alberto Fabra, Maite Fernández. Una persona que no quieren dejar pasar ni Compromís ni Podemos. Es decir, la situación está tan bloqueada como en julio.

Josep López, extrabajador del ente con una dilatada trayectoria, está casado con una prima hermana del «número tres» del PSPV, Alfred Boix, y del histórico dirigente socialista Manuel Orengo (primos entre sí). La relación con los dos dirigentes socialistas es indirecta, a través de su esposa, pero además López pasa por ser una persona próxima al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que fue quien dio personalmente su nombre a los negociadores del PSPV. El parentesco y la relación con Puig de López se ocultaron al resto de grupos, algo que soliviantó no solo al PP y Ciudadanos, sino también a Podemos y Compromís.

Mónica Oltra en la presentación de la imagen de la nueva RTVV - EFE

En cuanto a Fernández, en su etapa como directora de informativos no diarios del antiguo ente se ganó la animadversión de la asociación de víctimas del accidente de metro, que la acusan de elogiar la gestión del Consell de Camps y minimizar la tragedia en un documental sobre el siniestro. También se la ha acusado de conocer los abusos sexuales de Vicente Sanz a tres exempleadas, admitidos por éste en una sentencia de conformidad.

Si PSPV y PP no ceden, algo que no parece que vaya a pasar al menos a priori, el consenso entre los grupos será complicado. Así las cosas, al tripartito de izquierdas le valdría con sus votos para sacar adelante el consejo rector que quieren, pero con una fecha de caducidad inmediata: según la ley de creación, si no hay mayoría de tres quintos, el consejo rector resultante es elegido para solo seis meses. Luego habría que volver a votar.