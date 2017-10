José Font - CUADERNOS DE NAPOLEÓN Grezzi «Valencia es el caos perpetuo en circulación»

Cuando nacemos, hay dos cosas que nos son dadas y que ninguna ley o persona nos puede arrebatar jamás: la Familia y la Patria. Luego uno escoge a los amigos, el lugar para vivir o el país al que quiere adscribirse, pero uno pertenecerá a la tierra que le vio nacer y a la madre que le dio a luz. Por ello es loable, cuando uno no habiendo nacido en el lugar donde ejerce su servicio a la sociedad, lo hace con esmero, amor y pasión, mejor que muchos políticos oriundos. Lamentablemente no es el caso del señor Grezzi. Desde que los miembros de nuestra “nueva política” inundaron los ayuntamientos de las principales ciudades de España, el mítico podemita o compromita, regenta una Concejalía. Casos horrorosos estamos viendo en Barcelona, y por mimetismo maldito, nuestra tierra, Valencia, no se queda sin su político polémico.

Imagen de archivo del concejal Grezzi

El señor Grezzi se ha convertido en el enemigo público número uno de los viandantes, motoristas, usuarios de coche y de transporte público de la ciudad de Valencia. Hasta el PSPV-PSOE está hasta las narices de los caprichos napolitanos del concejal de “inseguridad”. Valencia es el caos perpetuo en circulación, provocando el efecto contrario al que se esperaba, una ciudad opuesta al sentido común. Uno no es valenciano sólo porque nazca en Valencia, lo puede ser de corazón y razón habiendo elegido este paraíso mediterráneo para trabajar y vivir, pero demonios Sr. Grezzi, hágalo bien o váyase a nuestra amada Italia, la Plaza del Ayuntamiento se lo agradecerá. Nosotros también.