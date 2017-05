Goiko Grill, la hamburguesería gourmet del médico que colgó su bata y se enfundó el delantal, abre en Alicante

Goiko Grill, la conocida hamburguesería gourmet nacida en Madrid y con presencia en varias ciudades de España, ha elegido la ciudad de Alicante para continuar con su exitosa expansión. Será en el número 5 de la calle Pablo Iglesias, muy cerca del Mercado Central, donde el equipo aplicará la misma receta que ensayan con éxito desde hace cuatro años, cuando abrieron el primero de sus locales en la capital de España.

La importancia de la ciudad y su área de influencia, su atractivo turístico y una oferta de ocio y gastronomía que cada vez congrega a más visitantes nacionales e internacionales están detrás de esta nueva apuesta de sus propietarios, que consideran la provincia de Alicante un área con un gran potencial.

Además, Goiko Grill llega a Alicante con dos importantes novedades. Por un lado, una hamburguesa exclusiva en su carta. Se trata de La Sabrosona, una hamburguesa con una bomba de queso brie empanado, mojo verde, jamón serrano, berros y mayo mojo en el pan. De esta forma, el local cumple con la costumbre de ofrecer una creación única en cada local diseñada por su ‘staff’.

Por otro, para celebrar la apertura y agradecer a los #GoikoAdictos alicantinos su lealtad, han regalado 200 hamburguesas a las 200 personas que reservaron de primeros en su web (www.goikogrill.com/reservas).

La historia Goiko Grill surge en plena crisis económica española. Andoni Goicoechea es un joven venezolano de ascendencia vasca que llegó a Madrid para ejercer como médico interno residente (MIR) de geriatría en el Hospital de La Paz.

El primer Goiko Grill nace después de que cerrase el sitio donde quedaba a tomar cervezas con un amigo al salir del trabajo. "Pedí un poco de dinero prestado. Junto a mi padre y mi hermana diseñamos la primera carta del restaurante. Planteamos hacer una hamburguesería gourmet, con la máxima calidad, como si fuera en tu casa. Así surgió Goiko Grill”, explica.

Reconoce que los seis primeros meses fueron muy duros, mucho ensayo y error, “al principio no entraba ni Dios", y todo el proceso de apertura y comienzo tuvo que compatibilizarlo con las guardias en el hospital, llegando a dormir en el parking situado junto al local o visitándolo durante los descansos para comprobar que todo estaba en orden. “Era un ritmo demencial”, confiesa Goicoechea.

En un momento dado, tuvo que elegir entre dejar su proyecto como hostelero o renunciar a la carrera de medicina. Finalmente eligió la segunda opción para centrarse en las parrillas de Goiko, donde volcó todos sus esfuerzos e ilusión para alcanzar su sueño: cocinar las mejores y más perfectas hamburguesas y hacer crecer a Goiko Grill.

“Calidad, eficiencia y buen rollo” es el lema que identifica a esta empresa familiar que se ha convertido en la referencia de hamburguesería gourmet más importante del país, donde se apuesta por un excelente producto y trato cercano y cálido con el cliente.

Además, son los creadores de la Kevin Bacon, la hamburguesa estrella de la casa y la más vendida en España, celebrada continuamente por los clientes en el “mundo 2.0” junto al resto de las hamburguesas de la carta y otros platos disponibles.

Andoni Goicoechea deja claro que el éxito de Goiko se debe al producto, “excepcional, natural, fresco y sin conservantes”. Las hamburguesas se hacen con “carne de vaca española, muy roja, fresca, picada a diario por nuestro carnicero, con la sazón de Goiko Grill y cocinadas al punto preferido de cada cliente”, explica el propietario.

Imagen de una de las especialidades del local - ABC

Goiko Grill logra transmitir en cada detalle del negocio el gusto que sienten por lo que hacen. Comenzando por la influencia que ha significado el gusto culinario del padre de Andoni, la mezcla española y venezolana, se percibe en cada aspecto, desde la Camburger – con plátano macho frito, queso de cabra y reducción de ron– hasta la Aita, su hamburguesa con queso Ardiona y pimientos del piquillo.

“No hemos bajado la calidad en cuatro años, nunca lo haremos”, asegura Goicoechea. “La experiencia Goiko es algo que no podemos negociar. Si le rebajamos 10 céntimos al proveedor, él nos dará 10 céntimos menos de calidad. Somos tan buenos como la última hamburguesa que sale de la parrilla”, asegura.

A día de hoy Goiko Grill es una empresa sólida que no para de crecer con la misma calidad, esta es la razón por la que no franquician sus restaurantes. “Recibimos alrededor de 80 propuestas de negocio al mes para ser franquicias, y aunque suene tentador, las descartamos sistemáticamente, explica su fundador, somos una familia que compartimos unos valores, una ilusión y un sueño. Es muy difícil franquiciar la familia, tenemos nuestros métodos, nuestra particular forma de hacer cosas, y es hacerlas bien. Para llegar a este punto, hemos contado con nuestros más allegados y así nos queremos mantener”, concluye.