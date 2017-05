GÃ©nova vuelve a citar a los candidatos del PP de Valencia para buscar una lista de consenso

El coordinador general del PP y responsable de Organización, Fernando Martínez-Maillo, volverá a citar la próxima semana a los candidatos a presidir el PP de la provincia de Valencia para buscar una lista única de consenso ante el congreso provincial, según han informado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido.

El pasado 19 de abril Maillo ya reunió en la sede nacional del PP de Madrid a Vicente Betoret, actual presidente del partido en Valencia que opta a la reelección, y a Mari Carmen Contelles, portavoz del PP en la Diputación de Valencia. Sin embargo, ese encuentro se cerró sin ningún tipo de consenso.

Esa división volvió a escenificarse unas horas después en la reunión de la Junta Directiva provincial, en la que ni siquiera hubo un acuerdo sobre el comité organizador que debe encargarse de preparar el congreso provincial.

Una tercera candidata anunció después su intención de competir también por la presidencia del PP en esta provincia. Se trata de María José Penadés, exalcaldesa de La Font de la Figuera.

La unidad y el consenso ha sido la principal instrucción que ha dado Mariano Rajoy a los suyos ante el periodo congresual que está viviendo la formación estos meses y que se cerrará el próximo mes de junio. El objetivo tiene que ser ponerse ya a preparar las próximas elecciones autonómicas y municipales con el partido lo más unido posible, según manifestó el jefe del Ejecutivo en el Comité Ejecutivo celebrado hace un mes.

En 'Génova' no ocultan su preocupación por esta división interna en un feudo clave electoralmente y hace unos días llegó a avisar que estaba dispuesto a no celebrar el congreso provincial en Valencia hasta que no hubiera un acuerdo previo entre los aspirantes para garantizar la integración y la unidad de la formación.

Cuando se cumple un mes de aquella primera reunión en la sede nacional del PP, Maillo volverá a intentar que los aspirantes lleguen a un acuerdo sobre una candidatura única al congreso provincial, que aún no tiene fecha fijada, según han informado las fuentes consultadas.