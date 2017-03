El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha confirmado que, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de anular el decreto de coordinación con las diputaciones en materia de turismo que se conoció el viernes, ha comunicado personalmente a los miembros del Consejo de Coordinación la suspensión de la reunión que se había convocado el próximo lunes.

En este sentido, ha señalado que "desde la Agencia Valenciana del Turisme se seguirá trabajando para buscar la mejor vía de coordinación y unificar al máximo el trabajo que, desde todas las administraciones, realizamos para mejorar una industria que es fundamental en la economía de la Comunitat Valenciana", por lo que "nuestra predisposición al consenso se mantiene intacta, porque tampoco entendemos la gestión turística de otra forma". Así, ha concluido que, "a pesar de cualquier avatar, la necesidad de coordinación y diálogo es y será imparable por el bien de este sector".

Asimismo, Colomer ha asegurado que la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad que prepara la Generalitat "será un instrumento fuerte, porque cuenta con las aportaciones del sector y de los ciudadanos". De esta manera, ha recordado que se acaba de cerrar el periodo de alegaciones y ha destacado que este "ha servido para enriquecer el borrador que presentamos hace unos meses y que, a lo largo de este mismo mes, está previsto que llegue al Consell".

"Uno de nuestros objetivos desde el momento en que planteamos esta ley fue lograr que el texto cuente con la mayor participación y consenso posible, porque para nosotros el turismo es una cuestión de Estado", ha apuntado Colomer. Por eso, ha querido salir a desmentir las acusaciones lanzadas por el PP al tiempo que ha remarcado que "no se puede calificar de mordaza una ley en la que se refleja la pluralidad de un sector fundamental para la economía valenciana". Además, ha señalado que el Consejo de Coordinación Turística, aunque aparecía en un primer borrador, "no forma parte del articulado de la nueva normativa que estamos preparando por lo que, en ese sentido, no tenemos nada que revisar".