La Generalitat recurre al TSJ las medidas cautelares sobre el plurilingÃ¼ismo

La Generalitat Valenciana, a través de la Abogacía, ha interpuesto un recurso de reposición contra el auto de la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre el incidente de cumplimiento de las medidas cautelares del decreto de plurilingüismo. En sus alegaciones, la administración autonómica defiende la correcta paralización del desarrollo de la norma llevada a cabo por la Conselleria de Educación y señala que las medidas cautelares se tendrían que aplican desde el momento en que se notifican y no con efectos retroactivos.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Educación, con este documento la Abogacía de la Generalitat defiende la correcta ejecución de paralización de desarrollo del Decreto de Plurilingüismo por parte del departamento que dirige Vicent Marzà desde que se notificaron por parte del TSJCV la necesidad de aplicar medidas cautelares.

Asimismo, detallan que en el escrito la Abogacía argumenta, "de forma justificada en virtud de la jurisprudencia existente, que las medidas cautelares que establecen los tribunales se aplican desde el momento de la adopción y notificación de las mismas, puesto que no son actuaciones firmes y pueden afectar los derechos de terceros".

«No ha emitido una sentencia firme»

En este caso en concreto, apuntan, el tribunal todavía no ha estudiado el fondo y no ha emitido una sentencia firme, por lo cual, según el criterio de la Abogacía de la Generalitat, las medidas cautelares se tendrían que aplican desde el momento en que se notifican y no con efectos retroactivos.

La pasada semana, el TSJCV hizo pública una resolución por la que ordena a la Conselleria de Educación retrotraerse a la situación previa a la aprobación de su decreto de plurilingüismo --que el alto tribunal valenciano suspendió cautelarmente-- y, por tanto, aplicar la normativa anterior, este es a los decretos 127/12 y 234/97 .

El TSJ considera que la administración educativa valenciana no está cumpliendo el auto que suspendió cautelarmente el decreto de plurilingüismo en enseñanza no universitaria e insta al departamento que dirige el conseller Vicent Marzà a retrotraerse a la situación anterior y aplicar la normativa vigente entonces, es decir a la aprobada por el anterior Consell del PP.