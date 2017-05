La Generalitat insiste: la suspensión del decreto de plurilingüismo no afecta al proceso de admisión

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha descartado este viernes que se vaya a convocar un plazo extraordinario de admisión en los centros escolares tras la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo, porque "todo sigue bajo absoluta normalidad" en los procesos de matriculación, al tiempo que ha rechazado volver al "anterior modelo del PP".

Oltra se ha manifestado en estos términos durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por la decisión del TSJCV de suspender de forma cautelar el decreto de plurilingüismo y sobre sus consecuencias. "Las cautelarísimas del TSJCV no afectan al proceso de admisión", ha aseverado la portavoz del Gobierno valenciano, quien ha agregado que, por lo tanto, no tiene "ninguna incidencia" sobre los procesos de matriculación en los centros.

La vicepresidenta ha descartado además que, en caso de mantenerse esta suspensión cautelar, el Consell volviese "al anterior modelo del PP". "No hay plan B porque aunque se mantenga la suspensión cautelar, se aplicará el proyecto lingüístico del centro, y al aplicarse, que es lo mismo que se aplicaría en caso del decreto, no hay variación; no se vuelve al modelo del PP", ha subrayado.