El gazapo geográfico de Ernesto Sevilla con las playas de Elche que se ha hecho viral

Elche ha convertido el gazapo del actor Ernesto Sevilla en una campaña para promocionar las playas de la localidad alicantina. El organismo autónomo de turismo VisitElche ha lanzado una campaña en redes sociales con la etiqueta #ElcheSÍTienePlaya para pedir al humorista Ernesto Sevilla que rectifique un comentario en un programa de televisión, en el que dijo que el municipio carecía de playa, algo de lo que ya se ha retractado en un vídeo en el que pide disculpas y en el recuerda que «toda mi vida he veraneado en Santa Pola», una localidad cercana a Elche, que cuenta con cinco banderas azules.

En este vídeo lanzado por VisitElche y creado por la agencia Utopicum ayer tarde, que en pocas horas ha conseguido miles de reacciones, se pedía a los ilicitanos en un tono divertido y de broma que ayudaran a compartirlo y dar "like" para que llegara a ojos del humorista. Se mostraban imágenes de las playas del municipio ilicitano.

"Amigos y Amigas de Elche, nadie lo veía venir. Nos ha pillado por sorpresa. Ha vuelto a suceder", y continúa, "solo vamos a perdonarle si le notamos arrepentido en un comunicado público".

"Si no tenemos respuesta antes del 19 de mayo, a lo mejor lo que no tiene Elche son teatros, cines o ninguna sala donde actuar. Esto es una amenaza en 'streaming'. Elche Sí tiene playa y este verano os lo vamos a demostrar", se indica en el discurso del vídeo.

Poco después, Ernesto Sevilla con un toque de humor, respondía y pedía disculpas a los ilicitanos.

"El otro día dije que Elche no tenía playa. Tremendo error, me retracto, pero Elche sí tiene playa. Mi confusión es muy grande y lo peor de todo es que yo he veraneado toda mi vida en Santa Pola, que está muy cerca de Elche. Lo que quería decir es que el centro urbano de Elche no tiene playa", ha explicado.

"Elche no os enfadéis conmigo, os adoro y por eso me voy a quedar un rato escuchando el himno de Elche", añade.

La campaña de VisitElche se asemeja a la desarrollada hace un año con #ValeriaVenAElche, cuando, a través de un vídeo colgado en redes sociales, se inició la búsqueda de una concursante del programa de televisión "Ahora Caigo", que manifestó desconocer que en la ciudad ilicitana se halla el mayor palmeral de Europa.

Una estrategia que logró más de 5 millones de impactos en tan sólo unos días y que se convirtió en la campaña de mercadotecnia digital con más impacto de los últimos tiempos.