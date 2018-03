Alicante Gastos de «protocolo» del alcalde de Alfaz del Pi: 8.000 euros en una pantalla de TV para la final de la Eurocopa El PSOE justifica como «subvención» a los festeros esa cantidad, después de que las 21 condenas por falta de transparencia revelan dispendios inusuales mientras su municipio está a la cola en gasto social

J. L. FERNÁNDEZ

El concepto de «gastos de protocolo» que tiene el alcalde socialista de Alfaz del Pi, Vicente Arques, es muy amplio y caben todo tipo de dispendios, algunos un tanto inusuales. Por ejemplo, en 2008, unos meses después de llegar al poder, destinó 8.120 euros en el alquiler de una pantalla gigante para ver la final de la Eurocopa de fútbol o compró vino por un importe de 4.300 euros.

Tras perder 21 pleitos en los juzgados por falta de transparencia al negar documentación a la oposición del PP, las facturas referidas a las necesidades de Alcaldía en este municipio alicantino revelan una amplia variedad de usos, que convierten esta partida presupuestaria en un cajón de sastre donde cabe de todo. La portavoz popular, Maite Huerta, considera «una vergüenza» esta contabilidad en la que el alcalde «realiza gastos que no se pueden justificar, muchas veces para contentar a su gente, no en beneficio de todo el pueblo».

En el caso del evento deportivo, la final de la Eurocopa que jugaron las selecciones de España y Alemania en junio de 2008, el también diputado autonómico consideró conveniente contratar el alquiler de una pantalla gigante para seguir el partido en la Casa de Cultura, por 3.000 euros (más IVA) y otros 4.000 (igualmente, cifra redonda más el impuesto comunitario) de gastos de instalación con una grúa y el montaje. No se trata de una compra, sino del pago de su uso estrictamente para la retransmisión deportiva, contratado con la misma empresa.

El portavoz del grupo municipal socialista, Toni Such, ha puntualizado a ABC que este gasto lo «solicitó la Comisión de Fiestas de aquel año, y el coste del alquiler se descontó de la subvención que se concede a los mayorales para organizar las fiestas de l'Alfàs. Que quede claro que se descontó el alquiler de la pantalla de la partida de los mayorales», ha reiterado Such.

En el apartado del vino, una conocida y afamada bodega radicada en Alfaz del Pi ha facturado solo ese año esos 4.300 euros en nueve facturas, la más elevada, de 1.148 euros y con el mayor volumen cerca de las fechas navideñas. En un municipio de 19.000 habitantes, representa una tasa llamativa de gasto municipal, sobre todo, cuando el alcalde también tira del erario público para banquetes de grupo con frecuencia.

Al respecto, Such ha justificado que todos los años el Ayuntamiento compra en Navidad unas 500 botellas «para tener un detalle con funcionarios, colaboradores, patrocinadores y medios de comunicación» como «una forma de reconocer el magnífico trabajo que está realizando» esta bodega «para situar la marca l'Alfàs en el panorama nacional e internacional».

El portavoz socialista ha señalado asimismo que «la oposición está en su derecho de criticar, pero en este caso se está distorsionando la realidad. Si no quieren apoyar a nuestras empresas o nuestras fiestas, que lo digan. Eso es hacer política, tomar decisiones, y no intentar manipular la realidad, porque el ciudadano no es tonto».

Servicios Sociales

Alfaz del Pi está considerado un municipio «precario» en su inversión social por la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, que recaba sus datos del Ministerio de Hacienda.

Según su último ránking, este ayuntamiento alicantino destina solo 40,52 euros por habitante y año, lo que le sitúa en el pelotón de cola en la Comunidad Valenciana, lejos de los 100 euros que se consideran deseables, para este grupo de expertos.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Alfaz del Pi «rechazan estas estadísticas porque no computan todas las inversiones que en realidad se dedican a acción social, como becas educativas, ayudas a las AMPAS o las escuelas deportivas, entidades que tienen una clarísima vocación social y en las que se incluyen, además de las destinadas a la práctica deportiva más habitual de niños, jóvenes y adultos, otras actividades como la gimnasia para mayores, para discapacitados o programas deportivos terapéuticos».

Además, el portavoz del equipo de gobierno municipal, Toni Such, ha explicado que «muchos ayuntamientos incluyen en la partida de gastos sociales conceptos como la Seguridad Social de sus trabajadores que, evidentemente, distan mucho de ser un gasto social, más bien es un gasto laboral».

Y concluye que en este municipio «se entiende la acción social no solo como algo meramente asistencial, sino como un eje transversal que está presente en cada una de las partidas presupuestarias de este ayuntamiento».