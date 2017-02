¿Cuántas veces hablamos del futuro como algo lejano, que nunca llegará? Solemos hacer planes a larga distancia pensando en qué haremos cuando llegue nuestra jubilación o en el deseo de que nuestros hijos consigan algún día superarnos, visitar países que no hayamos visto jamás o a vivir una existencia más plena de la que nosotros hemos podido disfrutar, sean cuales sean nuestras circunstancias. A todos nos gusta alguna vez echar la mirada más allá del horizonte pensando, como diría la canción, ¿qué será, será?

Más allá de melancolías, debemos pensar que el futuro empieza a escribirse hoy. Nuestras acciones en tiempo presente condicionarán nuestro devenir. No solo eso, sino también el de nuestros hijos. Por eso, construimos hoy el edificio del mañana, que verdaderamente se alzará si hemos consolidado unos buenos cimientos y, sobre ellos, añadimos. Estos cimientos son la educación que queremos para que nuestros descendientes triunfen en el mundo que les viene y que, por desgracia, está más en riesgo que nunca por los decretos y leyes que ya, hoy, quiere poner en marcha la Conselleria de Educación en manos de la radicalidad de Compromís. Les Corts ya han aprobado el decreto de plurilingüismo, que no es más que la primera piedra de la casa común de los Países Catalanes con los que sueña el conseller Vicent Marzà y sus compañeros.

No será que no nos avisaron de que su objetivo era una inmersión lingüística, pero creímos que no lo pondrían en práctica, menos si el PSPV de Ximo Puig estaba al frente de la Generalitat. Pensábamos erróneamente que modificaría o, en el mejor de los casos, suavizaría las ínfulas nacionalistas de sus socios. ¡Qué equivocados estábamos, por desgracia!

Primero fue la concertada. Porque no interesa a los actuales responsables educativos de Compromís que haya más ideas ni formación que la suya propia. Poco importa que las familias decidan otra cosa, así les importa la libertad. Quien no pueda acceder a esta educación por motivos económicos tendrá que pasar por mí, piensan, y yo los convertiré. No es una anécdota, es un plan trazado ya desde hace muchos años por sus compañeros ideológicos de Cataluña. Ahora, casi 40 años después, pretenden repetir el modelo en la Comunitat Valenciana.

Después fue la imposición en zonas castellanoparlantes como la Vega Baja del valenciano en el currículo escolar, una medida con una gran contestación social cuyos ecos no llegaron al Palau de la Generalitat, tal vez porque el sur (como llama Compromís a esta parte de la Comunitat Valenciana) no existe para ellos. Han seguido por el decreto de plurilingüismo, que supone minusvalorar a las familias, valencianoparlantes o no, que decidan que sus hijos opten por una línea educativa en español. El próximo, si no conseguimos revertir la situación ya hoy, no duden que será castigar a quien utilice el español.

En cierta forma, esto ya ocurre. El grupo popular en Les Corts reflejó claramente en sus alegaciones (construidas en la semana que el Consell dejó para presentar un proyecto alternativo a nada menos que una ley educativa) la “discriminación negativa hacia los alumnos que ahora cursan en castellano”. Esto es, los alumnos que estudien la línea en español no obtendrán las acreditaciones en inglés que sí tendrán sus compañeros que opten por la línea en valenciano. Creo sinceramente que es implantar un régimen de terror en las familias para que acepten la imposición de un idioma hoy, el valenciano (no el catalán, aunque no quieran reconocerlo en la Cámara autonómica). De lo contrario, saldrán menos preparados que sus compañeros en inglés, lengua vehicular comúnmente reconocida en todo el mundo.

No es el Partido Popular enemigo del valenciano, todo lo contrario. No es posible que en una formación con tantos afiliados no haya valencianoparlantes. Es más, muchos de nuestros dirigentes son valencianoparlantes y estamos muy orgullosos de ello. Pero nuestro mejor ejemplo es que durante los años que los electores han otorgado al Partido Popular la responsabilidad de gobernar se ha mantenido una adecuada enseñanza en valenciano. El idioma se ha mantenido en la Comunitat en perfecta convivencia con el español y se ha profundizado en el aprendizaje de nuestra lengua vernácula a la vez que se creaba un proyecto integrador con nuestra historia y tradiciones. Negar este punto es negar la realidad. Pero hasta en esto con quieren hacer pasar por el aro.

Porque, esta es la segunda parte, la realidad no les interesa. Preocupa más la ensoñación de unos Países Catalanes que nunca han existido cosidos como sea que un mundo globalizado en el que tendrán que competir nuestros hijos. La Comunitat Valenciana debe estar integrada en una España llamada a vincularse cada vez más en una Unión Europea que corre peligro por los mismos nacionalistas que aquí atacan la libertad de elección de unos padres. No son diferentes quienes defendían el Brexit en Inglaterra a los que optan aquí por desvincularse de España. Es el mismo principio con los mismos prejuicios: todo lo de fuera es malo.

La pelea cívica y democrática contra estos principios aislacionistas ya ha empezado. Desde las asociaciones de padres en la Vega Baja que protestaban porque las notas de sus hijos sufrirán y no podrán optar a las carreras universitarias en las mismas condiciones que los valencianoparlantes hasta quienes quieran que sus hijos puedan estudiar en la Unión Europea gracias a que tienen un buen nivel de inglés. El Partido Popular está con todos ellos, en las instituciones y también lo hará en las calles si deciden manifestarse.

Hoy es el día de decir claramente que queremos ser valencianos y españoles, que amamos nuestra tierra, nuestras tradiciones pero también que no queremos encerrarnos sino salir al mundo con las mismas condiciones que cualquiera. Mañana será tarde, porque el futuro ya ha empezado a escribirse.

Juan de Dios Navarro es vicesecretario general de Economía y Asuntos Sociales del Partido Popular de la Provincia de Alicante