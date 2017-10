Sindicatos Funcionarios se concentran para exigir a Justicia más medios, mejores retribuciones y medidas de seguridad El sindicato lamenta las «calamidades y despropósitos» en la actuación tras el incendio en el edificio

VALENCIA 25/10/2017 18:35h Actualizado: 25/10/2017 18:36h

Funcionarios se han concentrado este miércoles en la puerta principal de la Ciudad de la Justicia de Valencia para exigir a la Conselleria más medios, mejores retribuciones y mayores medidas de seguridad para poder trabajar en buenas condiciones.

Esta acción, convocada por STAJ y CSIF, y a la que se ha invitado a unirse al resto de sindicatos, ha conseguido reunir a "cientos de funcionarios" en una misma causa, han indicado desde STAJ en declaraciones a Europa Press.

Desde STAJ han aludido a la "falta de medios" que padecen "a diario" los funcionarios, quienes "se ven obligados a trabajar en peores condiciones laborales y retributivas que los que están en el resto de consellerias", han lamentado.

La falta de medios afecta, asimismo, "de forma muy directa a todos los particulares y profesionales que acuden diariamente a los juzgados o tribunales, por los retrasos y dilaciones innecesarias que se producen en sus expedientes", han agregado.

Así mismo, han criticado que la mayoría de edificios judiciales de la Comunidad "carece de las más mínimas condiciones de seguridad y salud laboral", a pesar de las reiteradas denuncias realizadas, "como se ha podido comprobar en el reciente incendio de la Ciudad de la Justicia en el que cientos de trabajadores judiciales han sufrido intoxicaciones y problemas respiratorios", han puesto como ejemplo.

Por ello, han pedido a la conselleria que "cumpla con los mínimos establecidos por la ley en materia de salud y seguridad laboral, y que se termine de una vez por todas con la discriminación que sufre el personal judicial a nivel retributivo respecto a otras consellerías".

Por su parte, el presidente de CSIF Justicia Comunitat Valenciana, Arturo Losada, ha lamentado en un comunicado "las calamidades y despropósitos" que se produjeron tras el incendio en el edificio valenciano.

Y desde CSIF han coincidido con STAJ en la "falta de voluntad por parte de Conselleria de Justicia en aplicar la carrera profesional" a sus trabajadores, "al contrario que ocurre en otras consellerias". "Es una vergüenza que nos consideren funcionarios de segunda división, que nos ninguneen", ha comentado Losada.

El sindicato, en su protesta, ha subrayado que no han mantenido una sola reunión en todo el año para negociar el plan de actuación para 2018. "No hemos recibido ni una propuesta económica". También ha recordado "todos los derechos que perdimos durante la crisis y que no nos han devuelto a pesar de hablar de reactivación económica".

CSIF ha incidido en la protesta en que "conselleria escatima en prevención y salud laboral". "No se puede poner en peligro nuestras vidas y las de muchos usuarios por no tener planes de prevención y evacuación y no invertir en nuevas sedes que reúnan las condiciones de salud y seguridad laboral mínimas".