Ola de frío en las playas alicantinas: «No se veía nieve aquí desde hace treinta años»

La Costa Blanca alicantina ha sido más blanca que nunca en las últimas horas con nieve en buena parte del litoral, una estampa inédita para la mayoría. «No se veía nieve aquí desde hace 30 años, en febrero de 1986», ha precisado en el caso de Calpe y su emblemático Peñón de Ifach un sorprendido Pier Gomis, encargado en una empresa de obras públicas que ha tenido que dejar el tajo en el municipio vecino de Jalón. «Hacemos zanjas y echamos hormigón, y con estas temperaturas no se puede trabajar», ha comentado este profesional de 43 años de edad, rodeado de maquinaria y excavadoras cubiertas de blanco.

Oriundo de Senegal y afincado en España desde hace varias décadas, «nunca» había vivido este fenómeno en tierras alicantinas, ni antes en Almería ni en Murcia, aunque sí en otras latitudes donde ha vivido.

Varios amigos suyos se han desplazado desde Alicante, a unos 70 kilómetros, para compartir con él esta experiencia, tras ver las fotos que les enviaba.

Más al sur, en Torrevieja, ni siquiera les da para efemérides, al menos con testimonios vivos de la gente: nadie recuerda cuando cuajaron los copos, ya que las estadísticas dicen que hace 102 años de la última. «Le hemos dicho a los profesores, que estaban alucinados igual que nosotros, que nos íbamos a La Mata y nos ha encantado, nunca la habíamos visto y menos en la playa», ha relatado Ana Rubio, estudiante de Bachillerato de 17 años. Aunque no había problemas de tráfico y las clases no estaban suspendidas, la rutina se ha interrumpido para jugar a tirarse bolazos a la cara. «En la playa no había bastante cantidad y cogías arena, pero en las zonas de las dunas y donde había coches se podían hacer muñecos de nieve», ha explicado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)ha activado la alerta roja (riesgo extremo) por nevadas en zonas del interior y el litoral norte de Alicante, y en el interior sur de la provincia de Valencia. Y el pronóstico apunta a que lo peor está por llegar, aunque la cota de nieve se prevé que ascienda hasta situarse en torno a entre 600 y 800 metros de altitud.

Se han suspendido las clases en 14 municipios de la Comunidad Valenciana, medida que ha afectado a 27.748 alumnos de 61 centros educativos. En la provincia de Valencia, en Albaida, y en las poblaciones alicantinas de Alcoy, Benissa, Biar, Cocentaina, Dénia, Gata, Pego, Els Poblets, Senija, Teulada-Moraira, El Verger, Xàbia y Jalón.

En media docena de carreteras de esta provincia se ha tenido que circular con cadenas, sobre todo, en la comarca de L'Alcoià, así como en la CV-710, en la comarca de El Comtat; en la CV-720, de los puntos 0 al 50 en La Marina Alta; y en la CV-734, entre los kilómetro 0-7 también en esta demarcación. Y se han cortado los accesos a Benimantell, además de que Jávea con Dénia han estado incomunicadas a través del Montgó.

El punto más frío de la Comunidad Valenciana se ha localizado al norte, en Castellón, con los 13 grados bajo cero en Morella.