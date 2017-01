Cinco datos de una ola de frío que se estudiará en los libros de historia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que "no hay constancia de un temporal de estas características desde que hay registros", al tiempo que ha insistido en que "no se puede luchar contra la naturaleza", en alusión a la intensidad de las últimas nevadas.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la AEMET, Ana Casals ha afirmado que la situación vivida esta semana "es absolutamente histórica" y ha hecho alusión a otros "temporales parciales que han dejado espesores similares pero en zonas más pequeñas, no como éste, que ha afectado a más territorio".

1. La nevada de 1960 en Valencia

Así, ha recordado que en 1954 se produjo "un fenómeno similar en la Comunidad Valenciana que dejó espesores de medio metro pero que no penetró en el interior peninsular" y ha añadido que "el último temporal de estas características fue en enero de 1960 pero no afectó a tanta extensión de territorio como el de ahora", a pesar de que en aquella ocasión sí que cuajó en la ciudad de Valencia.

Por todo ello, Casals ha insistido en que la situación es "histórica tanto por temperaturas como por las zonas afectadas y por la continuidad de nieve", y ha advertido de lo que puede ocurrir en las próximas horas ante el temporal de viento, mar y precipitaciones en el área mediterránea.

2. Veinticuatro horas nevando en Alcoy

Entre otros datos destacados, ha puesto de ejemplo la nevada de esta semana en Torrevieja (Alicante), donde la última se produjo hace más de 90 años; o lo ocurrido en Alcoi (Alicante), donde ha estado 24 horas nevando.

3. Lluvia inédita en Castellón

En la ciudad de Castellón se han alcanzado los 117 milímetros de agua en un día, "una cifra que nunca se ha alcanzado en invierno".

4. Olas de cinco metros en Valencia

También ha mencionado las olas de cinco metros en la boya de Valencia que superan el récord de noviembre de 2001, cuando llegaron a 4,35, y ha alertado de que, de cara a este fin de semana, se podrán alcanzar alturas de hasta siete metros por el temporal de mar en el área mediterránea.

5. La nevada del siglo en Morella

Sobre las precipitaciones en forma de nieve en zonas a nivel del mar, también ha mencionado a Cartagena, "donde no nevaba de este modo desde febrero de 1954"; Murcia, donde no se producía este fenómeno desde 1983; o Morella (Castellón) que ya lleva más de 70 centímetros de nieve y "aún no ha terminado", frente a los datos registrados en su Observatorio centenario con 80 centímetros en 1964 y 78 centímetros en 1971.