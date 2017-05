Los lectores de ABC ya saben desde el día 9 de mayo que Compromís ha organizado una fiesta para celebrar que se cumplen dos años desde que accedió al poder en la Generalitat y los principales ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.

La fiesta en Valencia está «abierta a toda la ciudadanía» e incluye un almuerzo popular (bocadillo más bebida) por cinco euros si se reserva con antelación. La coalición fletará autobuses desde todas las comarcas, cuyo precio va incluido en el almuerzo. El antiguo cauce del Turia albergará actuaciones musicales, juegos infantiles y una feria de entidades.

Compromís está de celebración y esgrime que durante los dos últimos años ha puesto en marcha «políticas valientes». Para interpretar el lema de la fiesta programada por Mónica Oltra y Joan Ribó el día 27 en Valencia viene al pelo la segunda de las acepciones del término «valiente» del diccionario de la Real Academia Española: «Capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita».

Compromís ha pasado de ser la fuerza de la sonrisa a alardear de su valentía. Sus políticas no han hecho precisamente gracia a numerosos colectivos de la sociedad valenciana. Por ejemplo, a un sector clave para el tejido económico regional como el de la hostelería. Antes de llegar al poder, Mónica Oltra señaló que no quería que los valencianos se convirtieran en los «camareros de Europa». Aunque posteriormente rectificó, aquella aseveración durante un acto en Elda suponía toda una declaración de intenciones. Esta semana, la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia ha lanzado una campaña cuyo eslogan no se anda con rodeos: «El Ayuntamiento está matando a la hostelería».

Imagen de la campaña difundida por la patronal de la hostelería de Valencia - ABC

En ese contexto, el equipo de gobierno que lidera Joan Ribó ha vuelto a demostrar esta semana cuáles son sus prioridades. Ha consumado la prohibición de aparcar por las noches en el carril bus, le ha cambiado el nombre a medio centenar de calles y, conforme anticipó ABC, ha vuelto a incumplir la ley al no rotular señales de tráfico en las dos lenguas oficiales.

Tampoco andan para bromas en la educación concertada. La supresión de aulas decretada por la Generalitat, junto al decreto de plurilingüismo, han propiciado las principales movilizaciones sociales contra el Consell de la legislatura. El mundo al revés. Ahora Compromís gobierna y contempla desde los despachos cómo otros se manifiestan para reprocharle sus políticas, conforme sucedió este viernes en Alicante.

Imagen de la manifestación celebrada este viernes en Alicante - JUAN CARLOS SOLER

En la capital alicantina, dicho sea de paso, se ha escrito también esta semana el enésimo sainete de un equipo de gobierno mal avenido con el veto inicial de Compromís y Guanyar a los carteles de la Feria de Hogueras porque contienen una foto de Miguel Hernández. El poeta era un taurino de pro y la familia había dado su autorización.

El papelón no le viene de nuevas al alcalde Echávarri, forzado a mantener un pacto que le garantice la vara de mando a los socialistas. Ahí es donde ha radicado la principal virtud de Compromís en estos dos años. Es un partido bisagra y lo aprovecha para mandar. Y mucho. La coalición no fue la fuerza más votada en las elecciones en ninguna de las tres capitales de provincia, pero gobierna en todas ellas y aplica sus políticas, valientes o no.

La candidatura a la Generalitat que encabezó Mónica Oltra quedó tercera en las elecciones autonómicas de 2015. Diecinueve escaños sobre 99 que bastaron para que Compromís controle áreas clave como la educación, la cultura, las políticas sociales o la de medio ambiente.

Y mientras Compromís sigue de fiesta, sus socios de gobierno no andarán el día 27 para muchas celebraciones porque, pase lo que pase este domingo en las primarias del PSOE, se espera marejada para Ximo Puig en Blanquerías.