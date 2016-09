Los festivales también son para el otoño

La temporada de festivales se estira como un chicle hasta inundar la agenda otoñal en la Comunidad Valenciana. Y es que el surgimiento reciente de encuentros como Fuzzville (Benidorm), She’s The Fest (Valencia) y TruenoRayo (Puerto de Sagunto) confirman dos hechos: que el sector de la música en vivo no acaba de tocar techo –incluso en nuestro abarrotada región- y que los festivales son productos culturales más fáciles de desestacionalizar de lo que se pensaba. Cambiamos la playa por las salas cerradas, pero la música no para. Estas son las propuestas que nos deparan el futuro próximo:

Fuzzville

9-11 septiembre

Géneros musicales: garage, punk, rock and roll underground

Precio: Abonos 55 euros. Entradas por día 35 euros.

Con el garage y el rock and roll underground como base, y manteniendo el formato pequeño (800 asistentes, más o menos) de su primera edición, la nueva propuesta de los promotores del Low se celebra este fin de semana en la sala KM Disco de Benidorm. Un encuentro encabezado por bandas norteamericanas como Thee Oh Sees, Chain and The Gang, La Luz y Nobunny. No se han olvidado de la preceptiva inclusión de alguna banda seminal de punk 77; si el año pasado eran The Kids en esta edición se ha escogido a los míticos The Boys. En el apartado nacional –en el que se rendirá homenaje al músico alicantino Paco Rufus, fallecido repentinamente este mismo año- actuarán Los Chicos, Aliment, Los Claveles, Retraseres y La Moto de Fernán, entre otros.

She's The Fest

Imagen de Zahara - ABC

Valencia (Las Naves)

30 septiembre-1 de octubre

Precio abono: 25 euros

Un festival con la figura de la mujer en el centro del debate. Todas las bandas seleccionadas están integradas completa o parcialmente por el género femenino. En esta segunda edición, que repetirá sede en el centro cultural Las Naves, el cartel está integrado por Zahara, Carmen Boza, Brigitte Laverne, Morgan, Papaya, Terrier, Rural Zombies, Carla y Peluché.

Truenorayo Fest

Imagen de Aries - ABC

Puerto de Sagunto

2-3 octubre

Géneros musicales: pop, rock and roll, electrónica, lo-fi

Precio: gratuito

Festival organizado por el colectivo pro-feminista Hits with Tits, y en consecuencia protagonizado ampliamente por mujeres artistas (aunque no de forma exclusiva). En el cartel de este año destaca la presencia de Aries, Salfumán, Me and the bees, Violeta Vil, Ikan, Pacífico, Caliza y Perralobo.

Funtastic-Dracula Carnival

Imagen de The Mummies - ABC

Funtastic Dracula Carnival

Benidorm

29 y 30 de octubre

Géneros musicales: Garage, Pyschobilly, rock and roll.

www.funtasticdraculacarnival.net

Es relativamente pequeño (su aforo es de unas mil personas) y deliberadamente marginal, pero es sin duda uno de los encuentros más prestigiosos en su psychobilly, garage y rock and roll. Más de la mitad de los asistentes son extranjeros y las entradas se agotan cada año en apenas unas horas, lo que no hace sino perpetuar el halo mítico de este encuentro. Encabezando el cartel de este año, una de las bandas más legendarias del garage punk, The Mummies –que ya pasaron por el Funtastic en el 2008-, además de Young Fresh Fellows y The Phantom Surfers y los australianos X. En la nómina de bandas nacionales destacan los valencianos Aullido Atómico y Shock Treatment.

Deleste

Imagen de Quique González - ABC

4-5 de noviembre

Valencia (La Rambleta)

Genéros musicales: indie pop, punk rock and roll

Precio: a partir de 40 euros

www.delestefestival.com

La quinta edición del Deleste Festival se mantiene en su entorno natural, La Rambleta, aunque desplaza ligeramente sus fechas hasta inicios de noviembre. Un cartel eminentemente protagonizado por algunas de las más bandas más destacadas del panorama nacional como Quique González, Delorean y Bigott. El encuentro, que lleva varias ediciones agotando los abonos, incluye también a los valencianos Aullido Atómico, Los Vinagres y El Lobo en tu puerta.