El festival de artes escénicas Tercera Setmana incluirá 13 piezas finalistas de los Premios Max

El festival Tercera Setmana, cuya segunda edición se celebrará del 8 al 18 de junio en distintas sedes de València, Castellón y Alicante, ofrecerá una buena radiografía de las tendencias presentes y futuras de las artes escénicas a nivel nacional. La programación, presentada el viernes por su director, Salva Bolta, incluye 27 propuestas escénicas, trece de las cuales se corresponden con obras y artistas finalistas en los Premios Max que concede cada año la Fundación SGAE.

Entre ellas, destaca Oskara, “espectáculo que transita desde la brutalidad hasta la sutileza, dentro de un imaginario que se sostiene en las raíces de la cultura vasca”.

La producción «Síndrhomo» - ABC

Otras producciones que aspiran a ganar algún Premio Max y que forman parte de la programación de Tercera Setmana son “Síndrhomo”, de la compañía valenciana La Teta Calva; “Kaspar Hauser. El huérfano de Europa”, de la malacitana La Phármaco, con Luz Arcas y “Quixote”, la espectacular propuesta de los alicantinos Puja! que clausurará el festival en la Plaza del Ayuntamiento de València.

La nómina de actores y directores convidados a la cita incluye algunos de los nombres más renombrados de la dramaturgia contemporánea, como la gallega Marta Pazos, que viene con una adaptación de Valle-Inclán (“Martes de carnaval”); Pablo Messiez, que presentará “Todo el tiempo del mundo”, o Alfredo Sanzol, que inaugurará Tercera Setmana con “La Ternura”, con el objetivo de reeditar el éxito mayúsculo cosechado en la primera edición con “La respiración”. Pablo Remón, otra de las grandes esperanzas de nuestra dramaturgia, presentará su última creación, “Barbados, etcétera”, en estreno absoluto.

Un momento de la representación de «Resaca» - ABC

Tito Asorey, también gallego, es otro de esos nombres a retener y que deben marcar el futuro de la profesión. Presentará “Resaca”, una obra de creación colectiva muy próxima al teatro documental. Esta convivencia entre presente y futuro de las artes escénicas se ejemplifica a la perfección con la obra “La extinta poética” de la compañía La Zaranda; el retrato visceral de una familia desestructurada y al límite de la locura, que prepara la boda de una de sus hijas embarazada.

Con 44 compañías

Organizado por AVETID (Associació d´Empreses d´Arts Escèniques del País Valencià), el festival Tercera Setmana tiene previsto ofrecer sesenta representaciones de 44 compañías nacionales e internacionales en once salas distribuidas entre Castellón, València y Alicante. De los 19 montajes realizados por compañías valencianas, dos son estrenos absolutos.

Además de la vertebración geográfica por toda la Comunitat, otra de las premisas de esta edición ha sido potenciar los espectáculos al aire libre, que incluirán conciertos de música (Tórtel, Güiro Meets Russia, etc.), performances en comercios de la ciudad y microteatro en pubs.

La apuesta por producciones del eje Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña es también patente. Destaca por ejemplo la vuelta del Teatre Lliure a Valènciadespués de décadas de ausencia. Lo harán con “Dona no reeducable”, dirigida por Lluís Pasqual y con la actriz Míriam Iscla en la piel de la periodista rusa Anna Politkóvskaya, enfrentada a Vladimir Putin y asesinada en 2006. El dramaturgo libanés Wajdi Mouawad será otro de los protagonistas de esta línea argumental del festival con la adaptación de un texto suyo en “Un obús al cor”, coproducción entre la compañía barcelonesa La Perla 29 y el prestigioso festival Temporada Alta.

Presencia internacional

La programación de Tercera Setmana experimenta un humilde, pero importante, incremento de presencia internacional. Hasta cinco espectáculos allende de nuestras fronteras llegarán al festival, aumentando más del doble la presencia de la primera edición.

Francia es el país más representado con tres propuestas. El nuevo circo de “Au pied du mur”, estreno nacional, en el que la pared vertical con sus agujeros y agarres, el hacha y la cuerda, y dos acróbatas, son los elementos fundamentales; la danza de “Hakanaï”, con coreografías digitales que arrastran los sentidos, pero que también hipnotizan con calma; y “En Criant sans faire trop de brut" , un espectáculo de calle en el que se desafían las leyes de la gravedad desde una cuerda floja.

El pack internacional se completa con otro estreno nacional, “Orbis”, ejercicio de danza muy contemporánea de los británico Humanhood, que llega solo un mes después de su puesta de largo en Londres; y con “Conditions of being a mortal”, de la compañía húngara Hodworks, una pieza de performance que sitúa la insoportable levedad del ser en un territorio de goce y disfrute no exento de brutalismo.