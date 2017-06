Fernando Giner: «En dos años, el Cabanyal sigue degradado, okupado y sin inversiones»

El portavoz del grupo municipal Ciudadanos (Cs) de València, Fernando Giner, ha acusado al alcalde, Joan Ribó, de "falta de sensibilidad social" y de gestión económica en el barrio del Cabanyal que, dos años después de su llegada al gobierno, sigue "degradado, okupado y sin inversiones".

En declaraciones a EFE, Giner ha destacado que un reportaje fotográfico realizado por su grupo plasma "los compromisos incumplidos" de Ribó en el Cabanyal con pintadas, basura y muebles acumulados, cables eléctricos colgando, gallos paseando por las calles, puertas forzadas, casas tapiadas e infraestructuras inservibles.

"No me sorprende su mala gestión; ya avisamos que era mal gestor pero sí me sorprende que no se preocupe de las personas", ha dicho Giner, para quien afrontar los problemas del Cabanyal requiere "gran consenso y mucha sensibilidad para que los vecinos puedan vivir de forma digna y el barrio sea conocido en el resto de València".

En su opinión, el principal problema en el Cabanyal es "social", a lo que se une la falta de inversión, una tónica de la ciudad, ya que, según ha resaltado, de "cada 100 euros para inversión, se han adjudicado menos de 14 y en el barrio, cero".

Imagen de Fernando Giner durante un pleno del Ayuntamiento - MIKEL PONCE

El portavoz de Cs ha recordado que su formación firmó antes de las elecciones municipales, con el resto de partidos excepto el PP, una declaración para la rehabilitación y regeneración del Cabanyal y que, al llegar al gobierno local, Ribó "apartó" a Ciudadanos y presentó un plan de choque propio para el Cabanyal.

Según Giner, después de dos años, el Cabanyal "mantiene la misma degradación", con suciedad y malos olores, peleas de gallo y venta de droga, como denuncias los vecinos, y con un deterioro "avanzado" como refleja una fachada de la calle de los Ángeles, que desde 2008 hasta ahora ha sufrido la rotura de dieciséis azulejos.

"Ribó se ha desentendido por completo de la okupación, no la ha afrontado", ha proseguido Giner, quien ha destacado que este riesgo es una de las máximas preocupaciones en un barrio en el que es frecuente ver casas tapiadas, agujeros y puertas forzadas.

Ha ahondado en la falta de inversión y ha citado como ejemplo la plaza del Doctor Lorenzo de la Flor -Cs presentó una moción para rehabilitarla y fue rechazada-, donde el mantenimiento de infraestructuras como el tobogán infantil "es inexistente", así como la cantidad de solares, "focos de suciedad e insalubridad".

En ese sentido, ha recordado que el presupuesto directo del Ayuntamiento para el barrio en 2016 era de 5 millones y solo se gastaron 500.000 euros, mientras que, a mayo de 2017, estaban asignados al Cabanyal 3,6 millones, de los que se han adjudicado "cero", al margen de las inversiones europeas previstas de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi).

Giner ha concluido que se ha paralizado la prolongación de Blasco Ibáñez "y no hay plan B", la venta de drogas continúa con impunidad, no se invierte en mantenimiento del barrio y los vecinos "siguen siendo los grandes desconocidos y afectados".