La Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana (Fanucova) ha anunciado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas pondrá en marcha de forma inminente una disposición que permitirá renovar el título para estudios por un máximo de cuatro años.

Según han informado fuentes de la entidad, directivos de Facunova se han entrevistado con el Director General de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, quien les anunció la medida que próximamente pondrá en marcha el departamento.

Actualmente para que los hijos sigan formando parte del título de familia numerosa y puedan beneficiarse de las bonificaciones es necesario renovarlo anualmente desde los 21 años, acreditando que sigue estudiando hasta cumplir los 26 años, fecha en la que el hijo deja de formar parte del título de familia numerosa.

La , presidenta de Fanucova, Celia Chavero, ha explicado que "la renovación anual supone un verdadero calvario para las familias numerosas, ya que año tras año se ven sometidos a realizar el trámite burocrático pertinente, a soportar el atasco administrativo que esta medida ocasiona y por tanto a sufrir los consiguientes retrasos en obtenerlo renovado".

Esta nueva medida fue propuesta por Fanucova a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, el pasado 31 de mayo como parte de la solución para reducir los trámites burocráticos y así poder disminuir el tiempo de espera, que entonces alcanzaba los ocho meses.

Con la puesta en marcha de las renovaciones por estudios por un periodo de cuatro años la Comunidad se pone a la cabeza siendo una medida pionera en España, ha resaltado.

La medida supondrá por parte de las familias beneficiadas un compromiso firme de comunicar formalmente a la Generalitat cualquier modificación o suspensión de dichos estudios a través de una declaración responsable elaborada expresamente para ello.

Sobre los recursos presentados para el mantenimiento de la categoría especial hasta que el último hijo salga del título, el director general informó que la abogacía de la Generalitat dará la razón a las familias que presenten recursos por estos motivos siempre y cuando la condición de familia numerosa especial la ostentara a partir del 15 de agosto de 2015, fecha en la que entró en vigor la modificación de la Ley de Protección de la Infancia.

Con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Protección de la Infancia 26/2015 del 28 de Julio de 2015, las familias numerosas no pierden la condición de familia numerosa, aunque los hijos mayores vayan "saliendo" del título de familia, sino que se mantiene hasta que el último de ellos cumpla la edad establecida en las condiciones: 21 años ó 26 si está estudiando.

Celia Chavero ha agradecido «la especial sensibilidad que en este caso ha demostrado el Consell hacia nuestro colectivo, puesto que si el objetivo de la modificación de la Ley no era otro que no crear desigualdades entre hermanos, es evidente que para una familia numerosa especial el no mantener su categoría supone un agravio comparativo enorme entre los hermanos».