Falsos revisores del gas robaban a personas mayores y les encerraban si eran descubiertos

Una banda organizada de falsos revisores del gas y el agua ha cometido decenas de robos en casas, sobre todo, a presonas mayores. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la Vila Joiosa y Benidorm (Alicante) a once españoles, siete hombres y cuatro mujeres, a los que se considera miembros de este grupo.

La Comisaría provincial ha informado este viernes que la investigación arrancó en enero, cuando los agentes detectaron ingentes ventas de oro que un ciudadano estaba realizando en diferentes establecimientos de compro-oro de Madrid, Alicante y Benidorm.

La investigación determinó que esa persona podría ser miembro de una organización dedicada a robar en viviendas para posteriormente vender los artículos y efectos sustraídos, principalmente relojes, colgantes y anillos, en ese tipo de establecimientos.

Los agentes identificaron así a 11 personas que formarían la organización. El modus operandi consistía en ubicar viviendas de Alicante y Valencia ocupadas por personas de avanzada edad. Cuando sabían que se encontraban a solas, llamaban a la puerta y se identificaban como empleados de una empresa de agua o gas, al objeto de realizar una revisión por avería en el inmueble.

Una vez dentro de la vivienda, uno distraía al morador haciéndole abrir diferentes grifos de la vivienda, mientras el otro registraba y robaba dinero y joyas, generalmente relojes, colgantes y anillos, que encontraba por las diferentes estancias del domicilio.

En aquellos casos en los que las víctimas sospechaban, los autores no dudaban en intimidar a los ancianos, llegando incluso a encerrarlos en diferentes dependencias de la vivienda.

A veces no se enteraban

Posteriormente, las joyas sustraídas eran vendidas en diferentes establecimientos de compro-oro de la ciudad de Madrid, Alicante y Benidorm.

Se practicaron dos registros en la Vila Joiosa, uno en Benidorm y otro en Talavera de la Reina (Toledo), así como en diversos establecimientos de compro-oro de varias localidades, interviniendo dinero en efectivo y multitud de joyas que aún no habían sido vendidas.

Con esta operación, se han esclarecido hasta el momento cinco robos en domicilios entre Alicante y Valencia. La operación ha sido llevada de manera conjunta por la Brigada de Policía Judicial de Alicante, Benidorm y Toledo.

En muchas ocasiones las víctimas no eran conscientes de que habían sido objeto de un robo, pensando que podrían haber perdido las joyas o simplemente no recordaban el lugar donde las guardaron, y no denunciaban los hechos, por ello la Comisaría Provincial de Alicante aconseja a la ciudadanía que, en caso de recibir la visita de una supuesta revisión, comprueben con la empresa suministradora que son ellos quien realmente ha enviado a los técnicos antes de permitirles la entrada en los domicilios.