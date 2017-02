Falles 2017: 360 veÃ¯ns veuran la mascletÃ  des del balcÃ³ de l'Ajuntament de ValÃ¨ncia

Tal com ha explicat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, “el balcó es torna a obrir enguany per segona vegada, tant per a les comissions falleres, com per a les juntes locals i, per descomptat, per als veïns i veïnes de València, que són els qui, amb els seus impostos, fan possible l'activitat municipal, i que volem que senten l'Ajuntament i el balcó com sa casa”.

En total, han participat en el sorteig 13.839 persones de les 17.874 inscrites, ja que una poc més de 3.000 no complien el requisit d'estar empadronades a València. El cap del Servici de Tecnologies de la Comunicació (SERTIC) de l'Ajuntament ha presentat el sistema de sorteig, que s'ha basat en un algoritme de càlcul aleatori específic: una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds es va generar una base de dades amb les dades de tots els participants (noms i cognoms, i DNI), i es va assignar un nombre a cada un. Este matí, entre tots els assistents a l'acte s'ha definit una clau de xifres, un nombre aleatori que ha sigut introduït en el programa i que ha determinat, al reordenar els nombres dels sol·licitants, els guanyadors del sorteig.

Tal com ha recordat el regidor, els guanyadors de cada jornada ho són per a una data concreta, que no podran canviar ni bescanviar. Per això, s'ha definit també una llista de 50 persones suplents i, en el cas que algun guanyador no puga assistir a la mascletà que li haja correspost, les invitacions s'atorgaran a la primera persona de la llista de reserva i així successivament. Els passes són personals i intransferibles, i cada persona premiada haurà d'arreplegar-los amb el seu DNI, en el dia i l'hora que se li comunicarà per correu electrònic des de l'Ajuntament.

En total, seran 360 les veïnes i veïns que puguen disfrutar enguany de les mascletaes des del balcó, ja que s'ha duplicat el nombre de places, de les 90 dobles de 2016 (guanyador més acompanyant), a les 180 dobles enguany. A més, el balcó acollirà també enguany 99 comissions falleres de la ciutat (amb 4 representants cada una), seguint el torn establit per sorteig l'any passat, i que garantix que, en els 4 anys de mandat, totes les comissions de la ciutat puguen passar pel balcó durant les Falles. I així mateix, s'obri novament l'espai a les juntes locals. “Volem passar pàgina d'altres ocasions”, ha explicat el regidor, “en què el balcó de l'Ajuntament era percebut per la ciutadania més prompte com una zona VIP que com la casa de tots els valencians i valencianes”.