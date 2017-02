Jorge Guarro, condenado a cuatro años de cárcel en la pieza separada del caso Gürtel que juzgaba las irregularidades en las adjudicaciones de la Generalitat a la trama corrupta en la feria Fitur, ha difundido un mensaje en las redes sociales para «agradecer» las muestras de apoyo recibidas y avisar de que «esto no ha acabado: El Tribunal Supremo deberá hablar».

El que fuera alto cargo de la Conselleria de Turismo fue vicepresidente de la Junta Central Fallera. El colectivo fallero se ha volcado con Guarro y proclama su inocencia.

Este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dictó libertad sin fianza, con la obligación de comparecer una vez al mes y la retirada de pasaporte para Guarro, quien en el momento de los hechos juzgados era jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo.

Manuel Barrios, abogado de Guarro, calificó de «injusta y excesiva» la sentencia -que condena a su cliente a 4 años de prisión, 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación administrativa en la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a las irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009-- porque «él era un empleado público y no había nada».

Guarro ha empleado su cuenta de Facebook para tralsadar su estado de ánimo: «Gracias a todos los que de una forma u otra habéis manifestado vuestro apoyo, compañeros del trabajo, el mundo fallero, al que me enorgullece pertenecer y al que nunca podré estar más agradecido, a personas que me conocen y con las que me une una relación de amistad y muchas otras que no he tenido el gusto de conocer en persona. Nunca podré agradecer cómo me he sentido de arropado y querido por todos.

Me ha sido imposible atender todos los mensajes, publicaciones, llamadas de teléfono, whatsapps, gestos, fotos, guiños, etc.

Esto no ha acabado. El Tribunal Supremo deberá hablar. Me habéis enviado mucha fuerza, un chute de energía positiva que hará que no deje de luchar por el reconocimiento no sólo de mi honorabilidad e inocencia sino también la de los compañeros técnicos de la Agència Valenciana del Turismo.

Nunca podré devolveros tanto como me habéis dado. Os quiero».