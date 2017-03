Raquel Alario, Fallera Mayor de Valencia 2017, y su Corte de Honor han participado en la tradicional visita que, desde hace tres décadas, Junta Central Fallera realiza a las instalaciones de Amstel en la fábrica de HEINEKEN España en Quart de Poblet, compañía a la que pertenece. Un encuentro que simboliza la sólida alianza que les une para trabajar por la fiesta

Les ha recibido Francisco Vidal, Director Gerente de la fábrica; Alejandro Rodríguez, Manager de Relaciones Institucionales Levante de HEINEKEN España; y Manuel Román, Director Comercial Territorial para Levante de HEINEKEN España. Todos han agradecido este encuentro, cuando las agendas de las máximas representantes de la fiesta están cada día más apretadas, porque permite a la Fallera Mayor y a su Corte conocer a Amstel de cerca, uno de los colaboradores más estrechos de las Fallas.

A través del patrocinio en exclusiva de grandes eventos como AMSTEL NIT DEL ESPOLÍN y de todas las mascletaes oficiales de la Plaza del Ayuntamiento, así como del patrocinio de la música en vivo en los Jardines de Viveros y de diversas iniciativas, la compañía colabora con las instituciones para hacer grande las celebraciones de estas fiestas. Pero también está a pie de casal, colaborando con el 60% de las comisiones falleras, aportándoles materiales y mobiliario, apoyándoles en sus monumentos falleros y luces, arrimando el hombro en unas fiestas que establecen un fuerte tejido social.

Imagen de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor - ABC

“Nos sentimos plenamente partícipes de esta fiesta. Somos la cerveza de aquí, la única de marca que se elabora en Valencia, generando unos 300 puestos de trabajo directos y más de 12.500 indirectos” ha recordado Rodríguez. Precisamente, instruidas por el Director Gerente de la fábrica, Francisco Vidal, y por Rafael Sánchez, Jefe de Cervecería, Alario y su Corte de Honor han conocido de primera mano el proceso y los diferentes tipos de elaboración de la cerveza en unas instalaciones en las que se producen hasta 3 millones de hectólitros. También han aprendido el secreto para tirar una caña perfecta antes de compartir un distendido almuerzo en el espacio Horeca Experience de Amstel.

«La sedería debería abrirse a otros ámbitos»

En los últimos años, Amstel ha impulsado una serie de iniciativas para reivindicar y poner en valor los elementos más diferenciales y auténticos de las fiestas valencianas. Estas Fallas ha puesto el foco en una tradición con cinco siglos de historia, la sedería valenciana que nació con la Ruta de la Seda y aún pervive, a duras penas, vinculada a la indumentaria Fallera. Para contribuir a la pervivencia de esta artesanía Amstel ha creado el #MOVIMIENTOESPOLÍN (https://youtu.be/iEBCRSxVP64), una serie de acciones para acercarla a las nuevas generaciones y animar a seguir tejiendo entre todos su fascinante historia.

Alario se reconoce una auténtica enamorada de la sedería valenciana: “entré en este mundo cuando mi hermana fue fallera mayor de nuestra falla y para mí fue fascinante. A partir de entonces me ha interesado mucho el tema de la indumentaria”, ha apuntado durante la visita a las instalaciones de Amstel.

Aunque afirma ser más bien conservadora a la hora de escoger colores y diseños, reconoce que la innovación puede ser positiva, “pero dentro de un orden, en cuanto a la indumentaria yo prefiero respetar la tradición”, apunta la Fallera Mayor.

Imagen de la visita a la fábrica de Amstel - ABC

Sí que se muestra partidaria de la innovación en cuanto a que la sedería se abra: “me gustaría que llegara a más ámbitos, que no se quedara sólo en el fallero. Está claro que hoy día el espolín sobrevive por los trajes de valenciana, pero es un tejido maravilloso que no puede perderse, que podría tener muchos más usos”, ha defendido Alario, por eso aplaude la iniciativa de la AMSTEL ESPOLÍN COLLECTION, que ha invitado a 6 creativos valencianos a dar una nueva lectura de este tejido tradicional en el diseño de producto, de complementos, de calzado, de moda y hasta en la cerámica. El resultado es un conjunto de sorprendentes propuestas que a partir del 16 de marzo podrán verse en una exposición en el Amstel Art del Veles e Vents y que pueden conseguirse a través de promociones en bares y restaurantes con los productos de la gama Asmtel (Amstel Oro, Amstel Radler, Amstel 100%, Amstel 0,0).

Alario tuvo oportunidad el año pasado de conocer esta técnica de tejido manual cuando, al ser elegida fallera mayor de su falla, sus padres le regalaron un espolín. Y este año, por su proclamación, el Consistorio y JCF le hicieron entrega del tradicional ‘Espolín Fallera Mayor de Valencia’ que desde 2001 visten todas las mujeres que ostentan el cargo en el tono que cada una escoge. Ella ha escogido el granate e incluso ha podido participar un poco en su elaboración. “Fue una maravilla poder ver cómo tejían, conocer todo el proceso. Me dejaron probar con los telares y los hilos, entonces me di cuenta de lo difícil que es, de cuánta memoria hace falta para recordar exactamente el diseño, cómo hay que calcular la fuerza justa para manejar los carretes de hilo… La verdad es me salió fatal, pero fue precioso poder colaborar”, reconoce la máxima representante de las fiestas valencianas, que anima a los valencianos a sumarse a este movimiento impulsado por Amstel para contribuir a que perviva la herencia sedera.