Con motivo de la celebración de las Fallas 2017, el Bando del Ayuntamiento de Valencia informa de que las actividades falleras se autorizarán el 26 de febrero (la crida), y desde el día 1 hasta el 19 de marzo de 2017. Durante estas fechas tan solo se permitirá la ocupación de la vía pública a las instalaciones o actividades organizadas, promovidas, con participación o colaboración del Ayuntamiento y los actos de las Fallas y de la Junta Central Fallera incluidos dentro del programa de festejos. Las actividades del día 26 de febrero no supondrán una afección a la circulación rodada.

Casales, carpas y verbenas populares

Así, la instalación de carpas en vía pública se autorizará desde el día 9 de marzo a aquellas que no afecten a la circulación de la EMT y desde el día 10 de marzo a aquellas que sí la afecten, hasta las 07 horas del día 21 de marzo de 2017. Las actividades con ambientación musical en su interior se autorizarán los días 10 y 11 y desde el 15 al 19 de marzo de 2017 en horario comprendido entre las 23 y las 04 horas del día siguiente, excepto el día 19 que será hasta las 24 horas.

Por su parte, del 1 hasta el 19 de marzo se autoriza la actividad fallera en el interior de los casales de las comisiones, respetando las normas vigentes en materia de contaminación acústica y ambiental.

Las verbenas populares y disco-móviles en las calles se instalarán el día 11 y del 15 al 18 de marzo de 2017, en horario comprendido entre las 23 y las 04 horas del día siguiente. Estas deberán contar con aseos públicos portátiles y la organización deberá atender su colocación, mantenimiento y retirada. El Ayuntamiento informa de que el incumplimiento del horario determinará que la autorización, sin más trámite, quede automáticamente sin efecto y la entidad no podrá celebrar más verbenas durante el resto del año y tampoco durante la semana fallera del año siguiente.

Mercadillos callejeros

La instalación de paradas de venta de artesanía y venta o consumo de alimentos se autorizará desde el día 11 al 19 de marzo de 2017, y estarán ubicadas en un solo lado de la calle. Habrá como máximo veinte paradas, incluyendo diez de alimentación, entre las que podrá haber como máximo cuatro de elaboración de alimentos y una de venta de bebidas.

El Bando limita limita el espacio de los mercados este año para «favorecer la afluencia de la gente» a esta zona, que mantendrá un paso libre mínimo de 3,5 metros de calzada.

No faltarán, por descontado, los puestos de venta de buñuelos o masas fritas durante las fiestas falleras entre el 4 y el 20 de marzo en la vía pública.

Cortes de tráfico

- Desde las 15 horas del día 16 hasta las 04 horas del día 20 de marzo quedará prohibida la circulación en toda la zona interior del perímetro formado por la vía marginal derecha del cauce del río Turia, desde el puente de las Glorias Valencianas hasta la plaza América, y las grandes vías, incluyendo la plaza España y los pasos inferiores Pechina, excepto autobuses urbanos, taxis, vehículos de servicio público, vehículos oficiales autorizados por el Área de Movilidad y vehículos que atiendan situaciones de urgencia.

- Los vehículos utilizados para la actividad de carga y descarga por la zona restringida descrita en el apartado anterior, podrán acceder y circular por dicha zona en la franja horaria de 6.30 a 11 horas, acreditando la actividad ante la Policía Local cuando así lo requiera.

- Cuando las necesidades de la movilidad así lo aconsejen, quedarán cortados los siguientes accesos:

Avenida Cid con av. Pérez Galdós, C/ San Vicente Mártir con C/ Maestro Sosa y C/ San Vicente Mártir con av. Giorgeta, G. V. Marqués del Turia con C/ Ruzafa, av. Peris y Valero con C/ Maestro Aguilar, C/ Filipinas con C/ Los Centelles, av. Jacinto Benavente con puente del Ángel Custodio, av. Peris y Valero con av. Regne de València, pl. Tetuán con paseo Ciudadela, en puente del Real con pl. Llano del Real, C/ General Elío con av. Blasco Ibáñez, av. Aragón con pl. Cardenal Vicente Enrique Tarancón, puente de Aragón con pl. Zaragoza y puente de Aragón con pl. América, C/ San Pío V con puente de Madera, av. Tirso de Molina con puente de las Glorias Valencianas, paseo Alameda con puente del Ángel Custodio, acceso al túnel de la av. de les Corts Valencianes en sentido hacia la av. Pío XII, y aquellos otros puntos que puedan tener interrupciones del tráfico rodado en momentos específicos por actos falleros, como concentraciones, desfiles de comisiones, etc.; por ejemplo: accesos a la zona centro por las avenidas Pío XII, Primado Reig, Aragón, Peris y Valero, Giorgeta, Pérez Galdós, y marginal izquierda del cauce del río Turia, etc.

- Los días de reparto de premios los autobuses de comisiones falleras podrán realizar las operaciones de toma y bajada de personal tanto en la av. Navarro Reverter (lado de los pares), como en la C/ Guillén de Castro (en el tramo frente a la zona ajardinada de la C/ Hospital) y en los lugares señalizados a tal efecto, siempre que cuenten con la preceptiva autorización de circulación por las citadas vías; y posteriormente estacionarán en el paseo Alameda.

- Los días de la ofrenda, los autobuses de las comisiones estacionarán en: paseo Alameda, C/ Almazora, puente de las Artes y en el carril bus de las calles Guadalaviar, Llano de Zaidía, Mauro Guillén y Menéndez Pidal, según sea el desfile por la C/ Paz o C/ San Vicente Mártir.

Estacionamiento en Ciutat Vella y Ruzafa

- Del 1 al 16 de marzo quedará cortada la circulación de vehículos por el interior del perímetro formado por la C/ Colón, C/ Xàtiva, av. Barón de Cárcer, pl. Ciudad de Brujas, pl. Reina, C/ Mar, C/ General Tovar y C/ Palacio de Justicia desde una hora y media antes del comienzo de los diversos actos que se celebren y muy especialmente con motivo de las «mascletaes», y hasta media hora después de su terminación. La zona afectada por el corte tendrá carácter peatonal a los efectos previstos en la Ordenanza de Circulación.

- Queda prohibido estacionar todo tipo de vehículos del 1 al 15 de marzo entre las 13 y las 14 horas en las siguientes calles, salvo autorización expresa: C/ San Vicente Mártir (tramo entre la pl. San Agustín y la pl. Reina), C/ Barcelonina, C/ Barcas, C/ Pintor Sorolla, C/ Correos, C/ Roger de Lauria, paseo Russafa, C/ Ribera, av. Marqués de Sotelo, C/ Periodista Azzati, C/ Sangre, C/ Garrigues, C/ En Llop, C/ Cotanda, pl. Ayuntamiento, av. María Cristina y pl. Mercado.

- Queda prohibido estacionar todo tipo de vehículos desde las 13 horas del 16 hasta las 04 horas del 20 de marzo en las siguientes calles, salvo autorización expresa: C/ San Vicente Mártir (tramo entre pl. San Agustín y la pl. Reina), C/ Barcelonina, C/ Barcas, C/ Pintor Sorolla, C/ Correos, C/ Roger de Lauria, paseo Russafa, C/ Ribera, av. Marqués de Sotelo, C/ Periodista Azzati, C/ Sangre, C/ Garrigues, C/ En Llop, C/ Cotanda, pl. Ayuntamiento, av. María Cristina y pl. Mercado.