«No queremos rollos ni novios enfermos celosos esperándolas a las 5 en la puerta para llevarlas a casa». La Inspección de Trabajo ha levantado dos actas de infracción muy grave a la discoteca «Richard New Look» de Benidorm por discriminación por razón de sexo y por vulnerar el derecho a la intimidad y la dignidad de las trabajadoras, de acuerdo con el sindicato Comisiones Obreras.

Según las mismas fuentes, la denuncia que la central formuló ante la Inspección de Trabajo se basaba en un anuncio que el gerente de esta discoteca de Benidorm publicó en su página de Facebook, en la que se solicitaba “camareras y chica para el ropero”, y en el que exigía que “sean guapas con buen físico”, “responsables y solteras, no queremos rollos ni novios enfermos celosos esperándolas a las 5 en la puerta para llevarlas a casa” y “si no eres alta es obligatorio trabajar con tacones o plataformas”.

Según el propio anuncio, si no se cumplían estas condiciones “no trabajaría más y buscamos otra nueva, esas son las condiciones, son fáciles y claras si alguna no le gustan que no haga el casting ni nos haga perder el tiempo”.

La Inspección de Trabajo ha constatado los hechos denunciados por CCOO PV y ha levantado «dos actas de infracción muy grave», según las mismas fuentes. La primera de ellas, por considerar discriminatorio que el anuncio solo se dirigiera a mujeres no siendo un requisito esencial y determinante de las profesiones a desarrollar. La segunda por considerar que se ha vulnerado el derecho al respeto a la intimidad y la consideración debida a la dignidad de las trabajadoras, tanto por las exigencias referidas a la exclusiva esfera privada como por las expresiones despectivas que para la imagen de las mujeres contiene el referido anuncio.

La secretaria de la Dona, Políticas LGTBI e Institucional de CCOO PV, Cloti Iborra, ha celebrado la actuación de la Inspección de Trabajo y ha resaltado a importancia de estas sanciones a la hora de asegurar que las empresas no exijan requisitos sexistas, discriminatorios o despectivos para acceder a un puesto de trabajo, como sucedió en este caso.