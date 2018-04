Política El exconcejal de Ciudadanos Fernando Sepulcre se postula sin éxito como alcalde de Alicante La candidata socialista Eva Montesinos rechaza la propuesta del no adscrito de integrar como vicealcaldesa un gobierno de concentración con todos los partidos

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Alicante, el ex de Ciudadanos Fernando Sepulcre, ha indicado que se abstendrá ante una posible candidatura a la Alcaldía de la número 2 del PSPV, y actual alcaldesa en funciones, Eva Montesinos, porque supondría dar su apoyo a "un gobierno que ha estado tres años haciéndolo mal". Así, en el encuentro que ha mantenido esta tarde de martes con Montesinos y el equipo negociador del PSPV, Sepulcre se ha postulado a encabezar un equipo de Gobierno plural para afrontar el año de mandato que resta antes de las elecciones municipales de 2019.

En declaraciones a Europa Press al término de la reunión, Sepulcre ha considerado que no podía respaldar a Montesinos, en un pleno de investidura tras la renuncia este lunes de Gabriel Echávarri, porque "los ciudadanos no me lo perdonarían", después de haber criticado a ese equipo de Gobierno por "inepto". Echávarri dejó su acta por su doble procesamiento por el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio y por despedir a una trabajadora temporal del ayuntamiento, cuñada del portavoz municipal del PP.

Así las cosas, Fernando Sepulcre ha contrarrestado la petición de respaldo a Montesinos ofertando "cambiar la orientación de la Alcaldía" para situar a una persona "independiente, que no se vea claramente que es de derechas o de izquierdas, porque en un escenario político -la Diputación-, apoya a la derecha y en otro -el Ayuntamiento--, a la izquierda". Y ha precisado: "Estamos hablando de mí".

Sepulcre se refería así a que, como diputado no adscrito, mantiene en la institución provincial al equipo de Gobierno del PP que encabeza el 'popular' César Sánchez desde el inicio del mandato.

La propuesta, según ha relatado, pasa por ser elegido alcalde con los seis ediles del PSPV, con Eva Montesinos como vicealcaldesa, los tres ediles de Compromís, dos concejales de Guanyar y uno de Ciudadanos y uno del PP.

"Hacemos un gobierno de consenso y transición con el objetivo Alicante, beneficiando a Alicante y teniendo cada uno su protagonismo en su área, y luego en 2019, que la gente vote a quien le dé la gana", ha sostenido y ha opinado: "Ahora creo que no es de recibo poner a uno o a otro, porque la gente está asqueada con los partidos".

La propuesta ha sido rechazada por el equipo de Montesinos, y Sepulcre ha anunciado que se abstendrá en el pleno de investidura. Preguntado sobre si había recibido alguna contraoferta, Sepulcre ha considerado que no podían ofrecerle "nada más de lo que tengo".

En estos momentos, el equipo de Montesinos está reunido con la ex de Guanyar y también no adscrita, Nerea Belmonte, para intentar cerrar el voto 15 que le diera la mayoría absoluta en el pleno.

Si no lo logra -por el momento Montesinos solo cuenta 14 votos, al sumar a Compromís y Guanyar-, la Alcaldía pasaría al PP por haber sido, en 2015, la formación más votada.