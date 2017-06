Un exalcalde socialista acepta un aÃ±o de cÃ¡rcel por gastar 14.000 euros en bares

El exalcalde socialista de Bigastro Raúl Valerio Medina Lorente y el exsecretario-interventor de esta localidad alicantina Antonio Saseta han aceptado este miércoles sendas penas de un año de prisión y tres de inhabilitación por malversar fondos públicos con la tarjeta de crédito municipal. Exactamente, 14.000 euros gastados en bares y hoteles.

Fuentes jurídicas han confirmado a Efe que los acusados han llegado a un acuerdo con la fiscalía y la acusación particular, que ejerce el ayuntamiento, previo a la segunda sesión del juicio con jurado que debía celebrarse esta mañana en la sección séptima de la Audiencia de Alicante, que tiene su sede en Elche.

El ministerio público ha rebajado su petición de condena para ambos procesados, de cuatro a un año de prisión, tras aplicarles las atenuantes de reconocimiento voluntario de los hechos y reparación del daño, pues han devuelto a las arcas municipales 5.000 de los más de 14.000 euros en que se ha fijado finalmente la cantidad malversada por uso indebido de la tarjeta de crédito municipal que tenía asignada el alcalde.

El magistrado que dirige el juicio ha disuelto el jurado popular y ha dictado 'in voce', de viva voz, la sentencia que plasma el acuerdo de las partes. Además, ha otorgado a los dos reos la suspensión de la pena privativa de libertad a condición de que paguen, como se han comprometido a hacer, los más de 9.000 euros que faltan por consignar del dinero defraudado en 24 plazos mensuales.

Inhabilitado tres años

El exprimer edil no ha querido hacer declaraciones a Efe sobre el acuerdo al que ha llegado con la fiscalía, que impide que pueda presentarse en las listas para las próximas elecciones municipales al haber asumido una inhabilitación para ejercer como alcalde y regidor durante tres años.

Los hechos sucedieron entre 2009 y 2011 cuando Medina Lorente gastó casi 23.000 euros con una tarjeta destinada al pago de gastos de representación y de dietas vinculada a una cuenta bancaria del consistorio sin aportar los correspondientes justificantes en el ayuntamiento.

En la primera sesión del juicio, celebrada este martes, el exalcalde negó que hubiera destinado ese dinero a gastos personales sino al abono de comidas, cenas, viajes y estancias en hoteles con funcionarios públicos, siempre en razón de su cargo.

"Soy una persona que distingue perfectamente entre la faceta profesional y la personal, y no hay un solo cargo en la tarjeta fuera de mi trabajo. Jamás he cobrado una retribución en especie porque no me ha servido para pagar la hipoteca, llenar la nevera de mi casa, cambiar de coche ni nada de eso", precisó.

Finalmente, ha acabado reconociendo el delito de malversación de fondos, al igual que ha hecho el que fuera secretario-interventor de Bigastro Antonio Saseta, quien no ha llegado ni quiera a prestar declaración y a quien la fiscalía y el consistorio acusaban de colaborar en el fraude por no fiscalizar los gastos del exalcalde.

Raúl Valerio Medina llegó a la alcaldía de Bigastro en noviembre de 2008 después de que su antecesor, el también socialista Joaquín Moya, dimitiera tras ser detenido y encarcelado en una operación policial contra la corrupción.