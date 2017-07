Estos son los videojuegos exclusivos que los estudios de Lanzadera desarrollan para PlayStation

Alrededor de 100 personas de todas las edades han podido probar hoy los videojuegos que se están desarrollando de la mano del programa PlayStation® Games Camp y la aceleradora Lanzadera para PS4™. Se trata del primer Testing Day que se celebra en Marina de Empresas, en el que los participantes han sido los primeros en conocer los videojuegos ‘Deiland’, ‘Timothy vs the Aliens’ y ‘Hive’ de los estudios Chibig, Wild Sphere y Catness, respectivamente.

El Testing Day ha comenzado a las 10 horas con la presentación de los videojuegos y, seguidamente, los jugadores han podido probarlos. Los participantes también han participado en el sorteo de una PS4™ Pro y cinco juegos ‘No man’s sky’ para PlayStation® 4.

Para poder ofrecer feedback a sus creadores, los participantes han probado los videojuegos organizados por turnos, de manera que han podido divertirse durante toda la mañana. Por su parte, los desarrolladores de los videojuegos han aprovechado el Testing Day para escuchar los puntos de mejora e intercambiar impresiones con los voluntarios que han probado los juegos.

Videojuegos

‘Deiland’, desarrollado por el estudio Chibig, es un minúsculo planeta que se va descubriendo gracias a las aventuras que vive Arco, el niño que lo habita. Así, aprovecha los recursos que se encuentra: siembra, cosecha, construye y fabrica objetos artesanales. También tiene que defender su hogar de los monstruos y comerciar con extravagantes visitantes. A lo largo de sus peripecias, la relación entre el protagonista y el planeta hará aflorar el poder del cristal mágico que Deiland esconde en su interior.

‘Timothy vs the Alien’ hace que te sientas como un verdadero gánster a través de la disparatada historia de Timothy, un despiadado gánster que vive en una realidad en blanco y negro y que deberá defender su ciudad, Little Fish City, de unos coloridos y malvados aliens. Este videojuego ha sido creado por Wild Sphere.

‘Hive’, realizado por Catness, es un shooter multijugador en scroll horizontal de ambientación futurista donde dos equipos de hasta diez jugadores se enfrentan en el interior del planeta Hive IV. Las batallas se desarrollan en un mapa hexagonal, por lo que cada mapa está dividido en seis sectores con diferentes gravedades. Se puede controlar héroes de diferentes razas y equiparlos con varias armas y habilidades para que se ajuste al estilo de juego de cada persona y coordinarse así con el resto del equipo para tener la formación más competitiva.

Los tres videojuegos están siendo desarrollados en exclusiva para PlayStation®4 en el marco de PlayStation® Games Camp, una iniciativa pionera, que, de la mano de Lanzadera en Valencia, se dirige a estudios de desarrollo independientes valencianos. Este vivero de estudios cuenta además con sedes en Madrid, Sevilla y Bilbao.

Desde el pasado mes de febrero los tres estudios que están desarrollando sus juegos en las instalaciones de Lanzadera, dentro de Marina de Empresas, cuentan, por un lado, con el asesoramiento técnico de expertos de PlayStation®, y por otro, con el apoyo de Lanzadera para la faceta empresarial de los mismos, con el objetivo de publicar estos tres juegos para PS4™ antes de que finalice el año.