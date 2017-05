El portavoz de la delegación española en el Parlamento Europeo y vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, ha manifestado este viernes que no debe ser candidato a la alcaldía de Valencia en los próximo comicios, "ni intentarlo", y que le gustaría repetir como eurodiputado.

"Sería desnudar un santo para vestir otro", ha indicado González Pons en un encuentro organizado por Radio Valencia Cadena SER, en el que ha considerado que hay "buenos compañeras y compañeros en Valencia" que pueden haber bien esa tarea.

"Cuesta mucho poner una pica en Flandes" y "cuesta mucho tener un valenciano en Bruselas", ha destacado el eurodiputado, quien ha recalcado que no cree que sea "algo de lo que se pueda prescindir fácilmente".

González Pons ha recordado que lleva tres años trabajando en el Parlamento Europeo, e incluso se ha ido a vivir allí para poder hacerlo mejor, y ha insistido en que, "honestamente", y dado que "cuesta mucho entrar en Bruselas", considera que debe estar "ayudando, pero en la lista europea", si su partido así lo quiere.

Ha recordado que las elecciones europeas serán el mismo día que las autonómicas y las municipales, y ha afirmado con ironía que es "especialista en sonar para cargos" que nunca ocupa.

"No hay nadie como yo para eso. Presidente de la Generalitat ya no fui a principios de los 90; ministro ya no fui a principios de esta década, y alcalde de Valencia ya no voy a ser a principios de la siguiente", ha manifestado.

La presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, ha manifestado sobre el descarte de González Pons que ahora no es el momento de hablar de personas, sino de consolidar el proyecto del partido y recuperar a la gente que se marchó del PP, y sobre posibles candidatos ha dicho: "cuando lleguemos a ese río, cruzaremos el puente".

Preguntado el presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Betoret, sobre si se postulará a la alcaldía, ha contestado que se "conforma" con seguir siendo presidente, que es su "ilusión", y "lo demás lo tendrá que decidir el partido".

Por otra parte, González Pons ha afirmado que los casos de corrupción "son terribles siempre que se presentan", aunque ha considerado que en España "la sospecha está sobrevalorada" y ha alertado de que "la primera página de un periódico no es una sentencia del Tribunal Supremo".

Sobre los casos de corrupción en el PPCV, ha admitido que los ha habido, pero ha defendido que se ha pedido perdón, y ha mostrado su admiración por la actual presidenta regional, a la que ha dicho que respeta y quiere, y que ha hecho una tarea de "transición muy difícil" en el partido, que tendrán sus "frutos electorales".

"Hemos pedido perdón y lo hemos pedido muchas veces. Y lo que es más importante, hemos aprendido la lección. Yo mismo, si ahora volviera a un puesto de responsabilidad, hay cosas que hacía que ya no haría", ha asegurado.