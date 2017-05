Las verdaderas crisis sientan diferente si estás en el poder en lugar de cuando estás en la oposición, pasando la mano por la pared. Eso es lo que debe de pensar Ximo Puig cuando todo lo que huele a socialismo a su alrededor se desmorona.

El socialismo francés sigue la estela del PASOK del griego y va directo a la desaparición tras su 6% de apoyo en las recientes presidenciales francesas. La socialdemocracia alemana ha salido derrotada en su feudo histórico de Renania del Norte–Westfalia. Aquí en España el socialismo se enfrenta a la elección de su secretario general. Huérfanos de liderazgo, ayer realizaron un debate los tres candidatos donde se dijeron de todo menos bonito. Como bien ha titulado un diario nacional hubo muchos puños y pocas rosas.

La Comunitat Valenciana es el principal apoyo de Pedro Sánchez. Por contra, el presidente Puig se alineó con Susana Díaz, esa fenómena, puesta por el “aparato clásico” del PSOE y sus viejas glorias, que se atrevió a decir la lindeza de que defiende un Corredor Mediterráneo pasando por Madrid y se quedó tan ancha.

Me han preguntado en diversas ocasiones si a Puig una victoria de Sánchez le podría afectar. Personalmente pienso que no. Puig ha estado en el momento adecuado en el sitio adecuado y tras obtener el peor resultado histórico del socialismo valenciano ha podido coger la vara de mando del Gobierno Autonómico. Su único objetivo es pasar estos dos años de la forma más tranquila posible y su verdadera preocupación es tener a Oltra contenta. Los Ábalos, máximo referente de Sánchez en la Comunitat. o Joan Lerma, como referente del sector de López, no le deben preocupar ni lo más mínimo.

Mientras unas siglas toquen mare, me refiero a rascar poder y carteras presupuestarias, las crisis internas parece que no sean tan importantes. La erótica del poder parece que lo sana todo.

Dramático, y sigo hablado de los socialistas valencianos, es el papelón de la Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Valencia; Sandra Gómez, saliendo a defender, bajo la extrema vigilancia de Ribó a su vera derecha, la medida de la prohibición de aparcar en el carril bus en horario nocturno. Gómez, y su cara lo demostraba, salió a justificar lo que ella mismo calificó de injustificable un mes antes…..La tranquilidad del poder queridos lectores, “donde dije digo, digo Diego”. Parece que las críticas de los hosteleros a esta medida, y la posible destrucción de hasta 500 empleos al grupo municipal socialista le importa menos que enfadar a Grezzi y Ribó. Una pena.